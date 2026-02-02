Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, где находится лучший термальный комплекс Абхазии.



Летом в этих местах царит приятная прохлада, а в холодное время года вас порадует контраст между морозной свежестью и теплом целебных ванн, укрепляющих иммунитет.



По пути к источнику побываем у древнего православного храма, прогуляемся по парку и набережной, а также выпьем кофе на песке и попробуем ароматный эвкалиптовый мед. 5 2 отзыва

Экскурсии Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Уникальный термальный комплекс + место сказка Черниговка Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше. Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом. Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже. Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием. Древний православных храм и ароматный кофе По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв. В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд. Важная информация: Время отправления указано приблизительно. По месту сбора и трансферу Трансфер бесплатно по Адлеру. В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице! Трансфер с центрального Сочи и с Красной Поляны нет! Если вы самостоятельно добираетесь до Адлера на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.

ежедневно, время выезда обговаривается Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новый Афон (заезжаем ненадолго по пути)

Сухум

Сказочное место ущелье Черниговка (по желанию)

Атмосферная набережная Махаджиров

Термальный источник Кындыг

Драндский Собор (по желанию)

Дача Сталина (по желанию) Что включено Заберем с вашего адреса в Гагра

Индивидуальная поездка своей компанией Что не входит в цену Кому нужно больше историй - Профессиональный гид 2500 руб.

Входной билет на Дачу Сталина 350 рублей

Входной билет на источник «Кындыг» - 300 рублей с 12 лет. Дети от 6 до 11 лет включительно - 150 рублей, дети до 6 лет - бесплатно.

Входной билет в Каньон Черниговка 300 руб. /чел.

Обед по желанию заедем в лучшее кафе Место начала и завершения? Ваш адрес в Гагре Когда и сколько длится? Когда: ежедневно, время выезда обговаривается Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.