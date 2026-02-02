Что вы можете увидеть 🤩

Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, где находится лучший термальный комплекс Абхазии.
Летом в этих местах царит приятная прохлада, а в холодное время года вас порадует контраст между морозной свежестью и теплом целебных ванн, укрепляющих иммунитет.
По пути к источнику побываем у древнего православного храма, прогуляемся по парку и набережной, а также выпьем кофе на песке и попробуем ароматный эвкалиптовый мед.
Летом в этих местах царит приятная прохлада, а в холодное время года вас порадует контраст между морозной свежестью и теплом целебных ванн, укрепляющих иммунитет.
По пути к источнику побываем у древнего православного храма, прогуляемся по парку и набережной, а также выпьем кофе на песке и попробуем ароматный эвкалиптовый мед.
Описание экскурсииУникальный термальный комплекс + место сказка Черниговка Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше. Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом. Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже. Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием. Древний православных храм и ароматный кофе По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв. В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд. Важная информация: Время отправления указано приблизительно. По месту сбора и трансферу Трансфер бесплатно по Адлеру. В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице! Трансфер с центрального Сочи и с Красной Поляны нет! Если вы самостоятельно добираетесь до Адлера на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.
ежедневно, время выезда обговаривается
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый Афон (заезжаем ненадолго по пути)
- Сухум
- Сказочное место ущелье Черниговка (по желанию)
- Атмосферная набережная Махаджиров
- Термальный источник Кындыг
- Драндский Собор (по желанию)
- Дача Сталина (по желанию)
Что включено
- Заберем с вашего адреса в Гагра
- Индивидуальная поездка своей компанией
Что не входит в цену
- Кому нужно больше историй - Профессиональный гид 2500 руб.
- Входной билет на Дачу Сталина 350 рублей
- Входной билет на источник «Кындыг» - 300 рублей с 12 лет. Дети от 6 до 11 лет включительно - 150 рублей, дети до 6 лет - бесплатно.
- Входной билет в Каньон Черниговка 300 руб. /чел.
- Обед по желанию заедем в лучшее кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время выезда обговаривается
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Всегда заказываем экскурсии через Спутник, ни разу не пожалели, вот и в этот раз остались очень довольны! Казалось бы, что сами облазили всю Абхазию и много чего видели, но с
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А
Здравствуйте, очень хорошо, спасибо.
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