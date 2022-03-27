Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор

Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, где находится лучший термальный комплекс Абхазии

5
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем вас на экскурсию в село Кындыг, где находится лучший термальный комплекс Абхазии.

Летом в этих местах царит приятная прохлада, а в холодное время года вас порадует контраст между морозной свежестью и теплом целебных ванн, укрепляющих иммунитет.

По пути к источнику побываем у древнего православного храма, прогуляемся по парку и набережной, а также выпьем кофе на песке и попробуем ароматный эвкалиптовый мед.
Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор
Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор
Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор
Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор
Термальный комплекс Кындыг и Драндский собор

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гагры
  • Сухум
  • сказочное место ущелье Черниговка
  • набережная
  • колоннада
  • Гагрипш
  • термальный источник Кындыг
  • Драндский Собор
  • дача Сталина
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Уникальный термальный комплекс + место сказка Черниговка
Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше.
Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом.
Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже.
Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием.
Древний православных храм и ароматный кофе
По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв.
В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд.

Важная информация:

  • Время отправления указано приблизительно.
По месту сбора и трансферу
Трансфер бесплатно по Адлеру. В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице!
Трансфер с центрального Сочи и с Красной Поляны нет!
Если вы самостоятельно добираетесь до Адлера на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг
Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • страховка
  • услуги экскурсовода
  • завтрак
Что не входит
  • обед
  • Драндский собор (взрослые— 200 руб., детский —100 руб.)
  • дача Сталина в Афоне. 300 руб. — взрослый, 150 руб. — детский
  • вход на термальные источники 200 руб
  • вход в ущелье Черниговка 100 руб
Место начала и завершения?
ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Накануне вечером с вами связывается водитель и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс номер с машиной которая приедет за вами, мы с вами в ватцапе до окончания тура
  • Наш менеджер с вами свяжется в ватцапе ближе к дате тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00.

Отзывы от туристов

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