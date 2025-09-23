Мои заказы

Драндский собор – экскурсии в Гагре

Найдено 5 экскурсий в категории «Драндский собор» в Гагре, цены от 1800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
На автобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Прогулка по Сухуму, подвесные мосты Черниговки и целебные источники Кындыг ждут вас
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
2200 ₽ за человека
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
1800 ₽ за человека
Самобытная Абхазия без шаблонов
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
30%
829 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
11 часов
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
11 дек в 09:00
15 дек в 09:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 сентября 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Все прекрасно, большое спасибо. Немного не хватило времени на купание в источнике
  • А
    Анна
    14 сентября 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Добрый день!
    У нас был экскурсовод Ирэна,ну как "Свободный народ Абхазии" передала некоторые данные об истории Абхазии в своем виденье,но мы
    читать дальше

    не расстроились😁🤗. А так все прошло очень гладко, без спешки в соответствии с заявленным маршрутом. Мы остались очень довольны. На термальных источниках имейте ввиду бытовые условия там на троечку,но видно стараются чтобы было комфортно,но пока не дотягивают. Надеемся,что со временем там будет все на пять!!!

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Очень насыщенная экскурсия, вся группа согласилась на дополнительную экскурсию на дачу Сталина, единственное замечание, исправьте информацию, прислали анонс экскурсии, посещение
    читать дальше

    дачи 300 руб., а по факту 500. Не критично, но хотелось бы соответствия.
    Спасибо экскурсоводу Ирэн, что сначала поехали на источники, а в заключении на водопад.

    Очень насыщенная экскурсия, вся группа согласилась на дополнительную экскурсию на дачу Сталина, единственное замечание, исправьте информацию, прислали анонс экскурсии, посещение
  • Г
    Галина
    7 августа 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Все прошло хорошо, интересный экскурсовод, захватывающие истории. Единственный минус назад дорога много времени заняла, т. к группа была собрана не из одного района. И еще как рекомендация хотелось бы на источниках побывать больше времени, а то 1 час как-то мало.
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Спасибо огромное Масику🤣и Ирэн за прекрасное проведенную экскурсию. История всей Абхазии была понятна и интересно рассказана. В качестве дополнительного направления
    читать дальше

    заезжали в храм VI века Успения божией матери искупались в ледяной купели. На термальных источниках получили дозу релакса. Ещё раз огромное спасибо за наш отдых, надеюсь скоро вернёмся!

    Спасибо огромное Масику🤣и Ирэн за прекрасное проведенную экскурсию. История всей Абхазии была понятна и интересно рассказана
  • Д
    Доценко
    29 июля 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Очень понравилась экскурсия. Насыщенная информацией и видами. Всю дорогу экскурсовод рассказывала про проезжающие места. Источники вообще волшебное место. Спасибо за чудесный день.
  • Л
    Лариса
    12 июня 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасная гид Ирэна-рассказ интересный, познавательный. От неё чувствовали только положительную энергию, никаких навязываний. Сам маршрут очень насыщенный, несколько разных локаций. Каждая из которых хороша по-своему. Спасибо гиду и организатору за экскурсию!
    Очень понравилась экскурсия! Прекрасная гид Ирэна-рассказ интересный, познавательный. От неё чувствовали только положительную энергию, никаких навязываний
  • Е
    ЕленаБасаева
    16 мая 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно и познавательно!
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно и познавательно!
  • н
    наталья
    6 мая 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Спасибо за экскурсию отличный водитель и самый лучший экскурсовод девушка, говорила без остановки, рассказывала обо всем что проезжали, не запомнила ее имя но кажется Шазина.
  • S
    Svetlana
    30 апреля 2025
    Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
    Хорошая экскурсия, красивые водопады, отличный гид, теплые источники
    Хорошая экскурсия, красивые водопады, отличный гид, теплые источники

