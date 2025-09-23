К Ксения Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Все прекрасно, большое спасибо. Немного не хватило времени на купание в источнике

А Анна Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг

У нас был экскурсовод Ирэна,ну как "Свободный народ Абхазии" передала некоторые данные об истории Абхазии в своем виденье,но мы читать дальше не расстроились😁🤗. А так все прошло очень гладко, без спешки в соответствии с заявленным маршрутом. Мы остались очень довольны. На термальных источниках имейте ввиду бытовые условия там на троечку,но видно стараются чтобы было комфортно,но пока не дотягивают. Надеемся,что со временем там будет все на пять!!! Добрый день!У нас был экскурсовод Ирэна,ну как "Свободный народ Абхазии" передала некоторые данные об истории Абхазии в своем виденье,но мы

Е Елена Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг читать дальше дачи 300 руб., а по факту 500. Не критично, но хотелось бы соответствия.

Спасибо экскурсоводу Ирэн, что сначала поехали на источники, а в заключении на водопад. Очень насыщенная экскурсия, вся группа согласилась на дополнительную экскурсию на дачу Сталина, единственное замечание, исправьте информацию, прислали анонс экскурсии, посещение

Г Галина Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Все прошло хорошо, интересный экскурсовод, захватывающие истории. Единственный минус назад дорога много времени заняла, т. к группа была собрана не из одного района. И еще как рекомендация хотелось бы на источниках побывать больше времени, а то 1 час как-то мало.

Т Татьяна Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг читать дальше заезжали в храм VI века Успения божией матери искупались в ледяной купели. На термальных источниках получили дозу релакса. Ещё раз огромное спасибо за наш отдых, надеюсь скоро вернёмся! Спасибо огромное Масику🤣и Ирэн за прекрасное проведенную экскурсию. История всей Абхазии была понятна и интересно рассказана. В качестве дополнительного направления

Д Доценко Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Очень понравилась экскурсия. Насыщенная информацией и видами. Всю дорогу экскурсовод рассказывала про проезжающие места. Источники вообще волшебное место. Спасибо за чудесный день.

Л Лариса Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Очень понравилась экскурсия! Прекрасная гид Ирэна-рассказ интересный, познавательный. От неё чувствовали только положительную энергию, никаких навязываний. Сам маршрут очень насыщенный, несколько разных локаций. Каждая из которых хороша по-своему. Спасибо гиду и организатору за экскурсию!

Е ЕленаБасаева Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно и познавательно!

н наталья Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг Спасибо за экскурсию отличный водитель и самый лучший экскурсовод девушка, говорила без остановки, рассказывала обо всем что проезжали, не запомнила ее имя но кажется Шазина.