Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Прогулка по Сухуму, подвесные мосты Черниговки и целебные источники Кындыг ждут вас
Начало: Недалеко от места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборАбхазское комбо: Сухум + Черниговка + Кындыг
Погрузитесь в историю Сухума, насладитесь природой Черниговки и расслабьтесь в термальных источниках Кындыг. Незабываемый день в Абхазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборНезабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
11 дек в 09:00
15 дек в 09:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 сентября 2025Все прекрасно, большое спасибо. Немного не хватило времени на купание в источнике
- ААнна14 сентября 2025Добрый день!
У нас был экскурсовод Ирэна,ну как "Свободный народ Абхазии" передала некоторые данные об истории Абхазии в своем виденье,но мы
- ЕЕлена15 августа 2025Очень насыщенная экскурсия, вся группа согласилась на дополнительную экскурсию на дачу Сталина, единственное замечание, исправьте информацию, прислали анонс экскурсии, посещение
- ГГалина7 августа 2025Все прошло хорошо, интересный экскурсовод, захватывающие истории. Единственный минус назад дорога много времени заняла, т. к группа была собрана не из одного района. И еще как рекомендация хотелось бы на источниках побывать больше времени, а то 1 час как-то мало.
- ТТатьяна4 августа 2025Спасибо огромное Масику🤣и Ирэн за прекрасное проведенную экскурсию. История всей Абхазии была понятна и интересно рассказана. В качестве дополнительного направления
- ДДоценко29 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Насыщенная информацией и видами. Всю дорогу экскурсовод рассказывала про проезжающие места. Источники вообще волшебное место. Спасибо за чудесный день.
- ЛЛариса12 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Прекрасная гид Ирэна-рассказ интересный, познавательный. От неё чувствовали только положительную энергию, никаких навязываний. Сам маршрут очень насыщенный, несколько разных локаций. Каждая из которых хороша по-своему. Спасибо гиду и организатору за экскурсию!
- ЕЕленаБасаева16 мая 2025Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно и познавательно!
- ннаталья6 мая 2025Спасибо за экскурсию отличный водитель и самый лучший экскурсовод девушка, говорила без остановки, рассказывала обо всем что проезжали, не запомнила ее имя но кажется Шазина.
- SSvetlana30 апреля 2025Хорошая экскурсия, красивые водопады, отличный гид, теплые источники
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Драндский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в декабре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Драндский собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1800 до 25 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 894 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Гагре на 2025 год по теме «Драндский собор», 894 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль