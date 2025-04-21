Бзыбское ущелье – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Бзыбское ущелье» в Гагре, цены от 22 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пешая
3 дня
-
15%
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
21 апр в 08:00
28 апр в 08:00
29 750 ₽35 000 ₽ за экскурсию
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
На машине
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
4 июл в 17:30
48 000 ₽ за человека
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
На машине
2 дня
-
15%
Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Продегустировать кавказские деликатесы, увидеть озеро Рица и побывать в заброшенном театре
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 8:...
10 мая в 08:30
5 июл в 08:30
22 900 ₽26 941 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Бзыбское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
  2. Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
  3. Выходные для перезагрузки: 2 дня в Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Новоафонский монастырь
  5. Голубое озеро
  6. Белые скалы
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
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