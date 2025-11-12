Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Это короткое, но насыщенное путешествие по Абхазии откроет вам главные природные и культурные сокровища республики. Вы увидите пляж Белые скалы, колоннаду Гагры, замок принца Ольденбургского и панорамы Чёрного моря. Посетите читать дальше
озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон и дачу Сталина. Пройдёте по подземным залам Новоафонской пещеры и по улицам Сухума. Окажетесь в городе-призраке Акармара и у 3 горных водопадов. Отдохнёте в термальных источниках и в живописном ущелье Черниговка. Познакомитесь с самыми разными гранями Абхазии и попробуете местные угощения.
Взять с собой: Удобную одежду и обувь Наличные Паспорта РФ Купальные принадлежности
Проживание. Не входит в стоимость. Поможем с бронированием.
Питание. Не входит в стоимость, но вы сможете попробовать местные вкусности во время дегустаций.
Транспорт. Toyota RAV4 или Honda Stepwgn.
Возраст участников. 3+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Все объекты по программе будет несложно посетить и детям, и людям в возрасте.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые свободные даты.
Программа тура по дням
1 день
Гагра, озеро Рица, Юпшарский каньон, дача Сталина и Новый Афон
После въезда в Абхазию направимся к пляжу «Белые скалы» и сделаем остановку на смотровой площадке. Прогуляемся по Замку принца Ольденбургского, посетим его парк и первый ресторан страны. Затем остановимся у колоннады и осмотрим достопримечательности Гагры, включая смотровую площадку над городом.
Продолжим маршрут по Рицинскому реликтовому национальному парку. По пути остановимся у Голубого озера, Юпшарского каньона, старого моста и площадки «Прощай, Родина». Увидим озеро Рица со всех сторон, при желании посетим дачу Сталина.
После обеда в ресторане на берегу реки отправимся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь, заброшенную станцию Псырсха и Новоафонскую пещеру. Вечером прибудем в Сухум, заселимся в отель и погуляем по набережной.
2 день
Акармара, водопады и термальные источники
Утром едем в Восточную Абхазию. В Акармаре осмотрим заброшенный город и сделаем фото. Далее пересаживаемся на внедорожники и поднимаемся в горы к водопаду Великан, а также к водопадам Святой и Ирина (за доплату).
После спуска посетим термальные сероводородные источники, пригодные для купания круглый год. Завершим день в Черниговском ущелье, где погуляем и поужинаем в местном ресторане.
Завершение: КПП «Псоу», точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 884 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!