После въезда в Абхазию направимся к пляжу «Белые скалы» и сделаем остановку на смотровой площадке. Прогуляемся по Замку принца Ольденбургского, посетим его парк и первый ресторан страны. Затем остановимся у колоннады и осмотрим достопримечательности Гагры, включая смотровую площадку над городом.

Продолжим маршрут по Рицинскому реликтовому национальному парку. По пути остановимся у Голубого озера, Юпшарского каньона, старого моста и площадки «Прощай, Родина». Увидим озеро Рица со всех сторон, при желании посетим дачу Сталина.

После обеда в ресторане на берегу реки отправимся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь, заброшенную станцию Псырсха и Новоафонскую пещеру. Вечером прибудем в Сухум, заселимся в отель и погуляем по набережной.