Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии

Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Это короткое, но насыщенное путешествие по Абхазии откроет вам главные природные и культурные сокровища республики. Вы увидите пляж Белые скалы, колоннаду Гагры, замок принца Ольденбургского и панорамы Чёрного моря. Посетите
озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон и дачу Сталина. Пройдёте по подземным залам Новоафонской пещеры и по улицам Сухума. Окажетесь в городе-призраке Акармара и у 3 горных водопадов. Отдохнёте в термальных источниках и в живописном ущелье Черниговка. Познакомитесь с самыми разными гранями Абхазии и попробуете местные угощения.

Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой:
Удобную одежду и обувь
Наличные
Паспорта РФ
Купальные принадлежности

Проживание. Не входит в стоимость. Поможем с бронированием.

Питание. Не входит в стоимость, но вы сможете попробовать местные вкусности во время дегустаций.

Транспорт. Toyota RAV4 или Honda Stepwgn.

Возраст участников. 3+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Все объекты по программе будет несложно посетить и детям, и людям в возрасте.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые свободные даты.

Программа тура по дням

1 день

Гагра, озеро Рица, Юпшарский каньон, дача Сталина и Новый Афон

После въезда в Абхазию направимся к пляжу «Белые скалы» и сделаем остановку на смотровой площадке. Прогуляемся по Замку принца Ольденбургского, посетим его парк и первый ресторан страны. Затем остановимся у колоннады и осмотрим достопримечательности Гагры, включая смотровую площадку над городом.

Продолжим маршрут по Рицинскому реликтовому национальному парку. По пути остановимся у Голубого озера, Юпшарского каньона, старого моста и площадки «Прощай, Родина». Увидим озеро Рица со всех сторон, при желании посетим дачу Сталина.

После обеда в ресторане на берегу реки отправимся в Новый Афон. Посетим Новоафонский монастырь, заброшенную станцию Псырсха и Новоафонскую пещеру. Вечером прибудем в Сухум, заселимся в отель и погуляем по набережной.

2 день

Акармара, водопады и термальные источники

Утром едем в Восточную Абхазию. В Акармаре осмотрим заброшенный город и сделаем фото. Далее пересаживаемся на внедорожники и поднимаемся в горы к водопаду Великан, а также к водопадам Святой и Ирина (за доплату).

После спуска посетим термальные сероводородные источники, пригодные для купания круглый год. Завершим день в Черниговском ущелье, где погуляем и поужинаем в местном ресторане.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до КПП «Псоу»
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Дегустации местных продуктов
Что не входит в цену
  • Переезд до КПП Псоу из вашего города и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Джипинг к водопадам
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
Завершение: КПП «Псоу», точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Гагре
Провела экскурсии для 884 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
Задать вопрос

