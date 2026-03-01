Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, 14:00
4 апр в 08:00
49 000 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Также возможен ...
Завтра в 08:00
9 мар в 08:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.
15%
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
29 750 ₽
35 000 ₽ за человека
