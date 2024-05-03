Встречаемся и отправляемся в Восточную Абхазию. Сначала побываем у водопада Великан (Гигант) высотой 120 метров, который не помещается ни в один объектив — отойти на такое расстояние просто некуда. Сможем пройти прямо под потоком, ниспадающим со скалы. Затем увидим ещё один живописный каскадный водопад — Ирина.

Прогуляемся по заброшенному элитному посёлку Акармара, бывшему крупному центру добычи каменного угля на Северном Кавказе, откуда во время грузино-абхазской войны сбежало большинство жителей. Проникнемся пронзительной атмосферой города-призрака, где сейчас живёт не более 40 человек, ведущих натуральное хозяйство. При желании посетим ещё один крупный водопад неподалёку с несколькими каскадами — Золотоносец. После отправимся в ещё одно опустевшее село Ткуарчал, бывший крупнейший промышленный город и угольную столицу страны.

К вечеру доедем до места ночёвки у реки Отап. Поставим палатки, приготовим ужин и будем отдыхать.