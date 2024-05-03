Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике
Пройдётесь по опустевшим сёлам Ткуарчал и Акармара, некогда бывшим центрами угольно добывающей промышленности.
Мы полюбуемся Бедийским собором 10-го века на фоне рельефных гор и посетим научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана уникальная дендрологическая коллекция. Вы узнаете неизведанную Абхазию, открывающуюся лишь немногим!
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.
Проживание. В палатках. Палатка, спальник и коврик есть в наличии для 1-2 человек. Если вас больше, нужно будет дополнительно взять необходимое снаряжение в прокате.
Питание. Включено походное питание — будем готовить еду на горелке. Не входит в стоимость питание в кафе (по желанию).
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.
Программа тура по дням
Водопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки Отап
Встречаемся и отправляемся в Восточную Абхазию. Сначала побываем у водопада Великан (Гигант) высотой 120 метров, который не помещается ни в один объектив — отойти на такое расстояние просто некуда. Сможем пройти прямо под потоком, ниспадающим со скалы. Затем увидим ещё один живописный каскадный водопад — Ирина.
Прогуляемся по заброшенному элитному посёлку Акармара, бывшему крупному центру добычи каменного угля на Северном Кавказе, откуда во время грузино-абхазской войны сбежало большинство жителей. Проникнемся пронзительной атмосферой города-призрака, где сейчас живёт не более 40 человек, ведущих натуральное хозяйство. При желании посетим ещё один крупный водопад неподалёку с несколькими каскадами — Золотоносец. После отправимся в ещё одно опустевшее село Ткуарчал, бывший крупнейший промышленный город и угольную столицу страны.
К вечеру доедем до места ночёвки у реки Отап. Поставим палатки, приготовим ужин и будем отдыхать.
Бедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе Кындыг
Утром позавтракаем, соберём лагерь и снова в путь. Посетим средневековый Бедийский собор, появившийся в Абхазии в 10-м веке и являющийся одним из наиболее значимых примеров грузинской архитектуры. А какие от него открываются виды на горы! Затем отправимся в АБНИЛОС — Абхазскую научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана коллекция деревьев с 5 континентов и ведётся проект по восстановлению колхидского самшита.
Доедем до села Кындыг, чтобы устроить обед на берегу моря, искупаться и позагорать. Желающие смогут погреться в одноимённом термальном источнике неподалёку. Если останется время, прогуляемся по набережной Сухума, по желанию перекусим в кафе и поедем в сторону границы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Палатка, спальник, коврик на 1-2 человек
- Питание
- Фотографии от организатора
Что не входит в цену
- Проезд до места начала программы из вашего города и обратно
- Питание в кафе (по желанию)
- Аренда снаряжения (при необходимости)
- Стоимость тура указана при группе от 2 человек. При индивидуальном проведении тура (для 1 участника) стоимость составит 20 000 руб. с человека
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты