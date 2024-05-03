На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Авторский тур в Гагре

Побывать в посёлках-призраках, полюбоваться огромными водопадами и искупаться в горячем источнике

Тур только для вас и вашей компании! Из Сочи мы отправимся в самую отдалённую от России часть страны — Восточную Абхазию. Вы увидите водопады-гиганты — Великан и Ирина.

Пройдётесь по опустевшим сёлам Ткуарчал и Акармара, некогда бывшим центрами угольно добывающей промышленности.

Мы полюбуемся Бедийским собором 10-го века на фоне рельефных гор и посетим научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана уникальная дендрологическая коллекция. Вы узнаете неизведанную Абхазию, открывающуюся лишь немногим!
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
На джипе по необычным местам Абхазии с ночёвкой в палатках
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.

Проживание. В палатках. Палатка, спальник и коврик есть в наличии для 1-2 человек. Если вас больше, нужно будет дополнительно взять необходимое снаряжение в прокате.

Питание. Включено походное питание — будем готовить еду на горелке. Не входит в стоимость питание в кафе (по желанию).

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.

Программа тура по дням

1 день

Водопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки Отап

Встречаемся и отправляемся в Восточную Абхазию. Сначала побываем у водопада Великан (Гигант) высотой 120 метров, который не помещается ни в один объектив — отойти на такое расстояние просто некуда. Сможем пройти прямо под потоком, ниспадающим со скалы. Затем увидим ещё один живописный каскадный водопад — Ирина.

Прогуляемся по заброшенному элитному посёлку Акармара, бывшему крупному центру добычи каменного угля на Северном Кавказе, откуда во время грузино-абхазской войны сбежало большинство жителей. Проникнемся пронзительной атмосферой города-призрака, где сейчас живёт не более 40 человек, ведущих натуральное хозяйство. При желании посетим ещё один крупный водопад неподалёку с несколькими каскадами — Золотоносец. После отправимся в ещё одно опустевшее село Ткуарчал, бывший крупнейший промышленный город и угольную столицу страны.

К вечеру доедем до места ночёвки у реки Отап. Поставим палатки, приготовим ужин и будем отдыхать.

Водопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки ОтапВодопады Великан и Ирина, заброшенные посёлки Акармара и Ткуарчал, стоянка у реки Отап
2 день

Бедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе Кындыг

Утром позавтракаем, соберём лагерь и снова в путь. Посетим средневековый Бедийский собор, появившийся в Абхазии в 10-м веке и являющийся одним из наиболее значимых примеров грузинской архитектуры. А какие от него открываются виды на горы! Затем отправимся в АБНИЛОС — Абхазскую научно-исследовательскую лесную станцию, где собрана коллекция деревьев с 5 континентов и ведётся проект по восстановлению колхидского самшита.

Доедем до села Кындыг, чтобы устроить обед на берегу моря, искупаться и позагорать. Желающие смогут погреться в одноимённом термальном источнике неподалёку. Если останется время, прогуляемся по набережной Сухума, по желанию перекусим в кафе и поедем в сторону границы.

Бедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе КындыгБедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе КындыгБедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе КындыгБедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе КындыгБедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе КындыгБедийский собор, научно-исследовательская лесная станция, отдых на море в селе Кындыг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Палатка, спальник, коврик на 1-2 человек
  • Питание
  • Фотографии от организатора
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала программы из вашего города и обратно
  • Питание в кафе (по желанию)
  • Аренда снаряжения (при необходимости)
  • Стоимость тура указана при группе от 2 человек. При индивидуальном проведении тура (для 1 участника) стоимость составит 20 000 руб. с человека
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, время - по договорённости
Завершение: Сочи (Красная Поляна) /Адлер/Олимпийский парк, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гагры

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