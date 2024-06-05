Гастрономические туры Гагры

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Гагре, цены от 35 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«После пикника на свежем воздухе прокатимся верхом: на лошадях поднимемся на хребет Ацетук на высоту 2540 метров»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
45 000 за человека
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
8 отзывов
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«Еда здесь готовится на открытом очаге»
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3960035 640 за человека
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Аэропорт Сочи, до 12:00
«Не оставим вас и без гастрономических впечатлений: вас ждут дегустация сыров, чая, мёда и вина, пикники на свежем воздухе и шумные застолья»
21 июля в 12:00
12 авг в 12:00
5937547 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Только недавно вернулись и хотим поделиться своими впечатлениями)о замечательном туре по Абхазии, который мы совершили в сопровождении профессионального гида Сергея.
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    Индивидуальный подход к организации тура позволил нам полностью насладиться уникальными достопримечательностями этого красивого региона. Сергей продемонстрировал не только глубокие знания истории и культуры Абхазии, но и заражал своей любовью к этому краю. Удобный транспорт и комфортные условия пребывания создавали приятную атмосферу на протяжении всего тура. Веселые экскурсии и интересные рассказы Сергея запомнятся надолго. Без сомнения, рекомендуем этот тур всем, кто хочет открыть для себя удивительную Абхазию!

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на день рождение. Остановились на
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    Абхазском трио с 15 по 19 мая 2024г., программа показалась насыщенной и многогранной. Созвонились с Сергеем, уточнили интересующие моменты. Сергей был всегда на связи. И вот долгожданное вручение подарка и… вылет. Мы сидели и ждали реакцию нашего босса. Восторгу не было предела, хотя наш босс уже многое повидал. Он делился с нами видео на протяжении всего маршрута. Организаторами были учтены все пожелания, за что Вам отдельное спасибо! (Рыбалка в 6 утра и многое другое). Мы рады что выбрали именно Вас!!! Однозначно рекомендую.

    Очень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу наОчень долго подбирали тур, т. к. это был не просто отдых, а подарок нашему боссу на
  • М
    Матлюба
    19 мая 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи своего дела. Отзывчивый, внимательный,
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    вежливый, знающий историю своего народа, традиции, очень приятно общаться, на все вопросы получаешь полный развернутый ответ. Очень довольна поездкой, группа у нас состояла из 5 человек, прекрасные, люди, много интересного узнали друг у друга, поделились знаниями и опытом в путешествиях, буду приезжать с семьей, детьми. Благодарю всех участников проекта. Впечатлений и теплых воспоминаний хватит надолго.

    Отличный тур!!! Рекомендую не пожалеете! Повезло очень с гидом. Сергей очень эрудированный, коммуникабельный, грамотный специалист, профи
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
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    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  2. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  3. Тур в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и трекинг по альпийским лугам
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Белые скалы
Сколько стоит тур в Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 35 640 до 47 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гагры, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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