Чтобы что-то посмотреть в Абхазии, нужно прочитать кучу отдельных статей, выискивая самые лучшие достопримечательности 🏛️. Стоп! Мы собрали для вас Топ 10 самых крутых, интересных, красивых 🤩, исторических и природных мест всей Абхазии, с фото и описанием. Просто сохраните себе и выходите на маршрут

Абхазия - это не только пляжи и море, это место также известно своими красивейшими архитектурными и природными памятниками, которым следует уделить время и насладиться их завораживающими видами. Представляем список самых красивых мест в Абхазии.

1. Озеро Рица

Озеро Рица Озеро Рица Озеро Рица Озеро Рица с пирса

Гудаутский район, Абхазия, Координаты: 43.480124, 40.542038

Главной достопримечательностью Абхазии, несомненно, является озеро Рица. И не зря. Озеро расположено на высоте 950 метров над уровнем моря на территории национального парка, в ущелье двух рек Лашипсе и Юпшары. Общая площадь озера 149 га. Самое удивительное, что в зависимости от времени года, озеро меняет цвет водного зеркала. Это происходит из-за того что впадающие в озеро реки, имеют разный цвет вод, а также из-за развития микроскопических водорослей.

Раньше озеро Рица было местом отдыха первых лиц СССР Сталина и Брежнева, на берегу озера располагаются их дачи, до сих пор там можно увидеть мебель и предметы интерьера сохранившихся с тех времен, проводятся экскурсии.

С каждым годом количество туристов желающих посетить это место возрастает и поэтому инфраструктура вокруг озера развивается в лучшую сторону. В озере водится большое количество форели, которую при желание можно отведать в ближайших кафе, а также попробовать вкусные местные блюда. Также есть возможность поплавать по озеру на лодках и катамаранах, наслаждаясь завораживающей красотой окружающей природы.

Купаться в озере Рица – запрещено

Стоимость: покататься по озеру на катамаране - около 200 ₽ (30 мин); посещение дачи Сталина - около 100 ₽; организованная рыбалка - около 200 ₽, можно также взять в прокат лежак и просто позагорать -100 ₽.

2. Новоафонская пещера

Новоафонская пещера Новоафонская пещера Новоафонская пещера

Новоафонская пещера - это одно из немногих мест Абхазии, которое обязательно к посещению. Находится она в недрах Иверской горы, объём которой составляет примерно 1 млн м³. При этом данная пещера не является крупнейшей в Абхазии, по объему она уступает пещере Снежная, а по длине вообще не входит в десятку длиннейших пещер Абхазии.

Свою известность пещера приобрела в 1961 году, благодаря жителю Нового Афона, Гиви Смыр, а уже в 1975 году первые туристы смогли посетить это место. Протяженность маршрута по залам составляет около 2-х км. Увлекательное путешествие по пещере начинается на небольшом электропоезде. Далее экскурсия проходит по следующей схеме (посещение 8-ми залов): Анакопия, зал Махаджиров, Нартаа, зал Спелеологов, зал им. Гиви Смыра, Аюха, зал Апхярца и последний зал Апсны.

Во время путешествия по залам вы увидите поземные озера, кораллиты, геликтитовый грот, а если повезет то возможно услышите музыкальный концерт в зале Апхярца, в исполнение Абхазской государственной хоровой капеллы.

При посещение пещеры обязательно наденьте обувь с нескользящей подошвой, а также захватите с собой теплые кофты или ветровки, так как температура воздуха в пещере составляет +14°C. Длительность экскурсии - 1,5 часа.

Новоафонскую пещеру возможно посетить только в составе экскурсионной группы!

Стоимость: взрослый билет - 500 ₽.; дети до 8 лет - бесплатно.

Телефон: +7 (840) 245-40-03

г. Новый Афон, ул. Чанба, 16

Подходящая экскурсия Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе 4.4 5 отзывов 450 ₽ за чел. Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами Пицунда

3. Гегский водопад

Гегский водопад Гегский водопад Гегский водопад

Абхазия, Гагра

Гегский водопад - это одна из самых живописных и прекрасных достопримечательностей Абхазии. Водопад высотой около 70 метров, расположен в северной части Гагрского хребта. Образуется водопад благодаря речным потокам Геги, протекающим из подземных недр карстовой пещеры. Пройдя долгий путь по всем подземным гротам и расщелинам, поток воды падает с высоты вниз, образуя потрясающей красоты Гегский водопад.

Особенно прекрасен водопад в солнечную погоду, так как водный поток красиво переливается в солнечных лучах, а у подножия образуется просто невероятное количество брызг и фантастическая радуга. Вода в водопаде холодная, а точнее ледяная, поэтому тут достаточно прохладно. У подножия горы с которой он падает, почти до конца лета лежит снег.

Гегский водопад находится от основной дороги на озеро Рица в 4-5 км. Добраться до водопада возможно только на внедорожниках или пешком и то только с мая по ноябрь, в другие месяцы дорога завалена снегом. Отправляясь к водопаду, захватите с собой теплые вещи и наденьте удобную обувь. С маленькими детьми сюда лучше не ехать, они быстро устанут, а значит устанете и вы.

А знаете ли вы, что именно здесь снималась сцена драки Шерлока Холмса с профессором Мариарти (Рейхенбахский водопад в сериале)? Здесь же снимались эпизоды из фильмов «Рикки-Тикки-Тави», «Спортлото-82» и несколько серий грузинского сериала «Дата Туташхия».

Стоимость: въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка (экологический сбор) - 350 ₽ (взрослый) и 150 руб. (дети от 8 до 12 лет); дети до 8 лет- бесплатно.

4. Анакопийская крепость

Анакопийская крепость Анакопийская крепость Анакопийская крепость

Абхазия, гудаутский р-н, г. Новый Афон Вершина, южный склон Анакопийской горы

Еще одной завораживающей достопримечательностью Абхазии, является Анакопийская крепость, построенная IV-V вв. н.э, находится она на вершине Иверской горы, в византийской литературе эта гора известна под названием Трахея.

"Кто побывал в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу» Антон Павлович Чехов

Древний город Анакопия, а точнее его развалины возвышаются на 350 метров над уровнем моря. Поднявшись на вершину, вы увидите лишь руины оставшиеся от башен и крепостей. Но в былые времена, это был величественный и очень крупный город на берегах Чёрного моря, он был столицей Абхазского царства. Это внушительное и неприступное сооружение, окруженное со всех сторон оборонительными линиями, было пристанищем абхазских царей.

Крепость не раз за свою историю, становилась местом жестоких кровавых сражений. Арабы несколько раз пытались завладеть крепостью, но все их попытки закончились провалом. Захватить её за всю историю никто так и не смог. Но к сожалению во время войны и революции, крепость все же была разрушена.

Еще одним привлекательным местом нагорной крепости, является неиссякаемый колодец, который привлекает огромное количество туристов и паломников. Вода из колодца считает целебной и живительной. Возьмите с собой пустую бутылку, чтобы набрать воду на обратный путь.

Путь к развалинам крепости нелегкий, поэтому наденьте удобную обувь для прогулок и возьмите с собой обязательно воду. Добраться на гору можно пешком, но лучше на такси, проехав мимо Новоафонской пещеры, далее едите по улице Чанба до подножия горы. Затем перед вами появится обустроена парковка для автомобилей, видовая площадка, зона отдыха. Если путешествуете на автомобиле, то оставляете его на стоянке, а сами идете в кассу покупать билет. Полноценная экскурсия составляет 1,5 часа.

5. Новоафонский (Симоно-Кананитский) монастырь

Новоафонский монастырь Новоафонский монастырь Новоафонский монастырь

Абхазия, Гудаутскийрайон, Новый Афон, Новоафонский монастырь

У подножия Афонской горы расположился мужской православный монастырь, который был основан в 1875 году русскими монахами прибывшими из Пантелеймонова монастыря, что находится в Греции на горе Афон. Монахи искали место для постройки нового монастыря, выбор пал на данную территорию из-за того, что рядом находился храм апостола Симона Канонита, где по преданию хранятся его мощи. В 1986 году монастырь был построен и освещен.

В прежние времена Новоафонский монастырь считался, одним из главных духовных центров Кавказа.

Монастырь закрыли в 1924 году, по приказу советской власти, за контрреволюционную агитацию и только в 1994 году он начал свое возрождение.

Всего на территории монастыря находится шесть церквей:

Пантелеймоновский собор;

Надвратный храм - Вознесения Господня;

Храм Святого апостола Андрея Первозванного;

Храм во имя мученика Иерона;

Храм в честь преподобных отцов афонских;

Храм в честь иконы Божией Матери "Избавительница".

Стены и потолки монастыря украшает художественная роспись - фрески, на которых изображены лики святых. Также на территории монастыря есть сад, множество цветов, вековые деревья и открывается потрясающий вид на море и на сам Новый Афон.

Расположен монастырь в Новом Афоне у подножия горы, его видно практически из любой точки в городе. Добраться в Новоафонский монастырь, вы можете пешком по тропе грешников, либо от водопада по царской аллеи и еще один вариант по автомобильной дороге ведущей к монастырю. На входе в монастырь выдают юбки и платки, так как вход в шортах и другой неподобающей одежде запрещен.

Стоимость: если вы путешествуйте самостоятельно, вход в монастырь бесплатный.

6. Водопад «Девичьи слезы»

Водопад «Девичьи слезы» Водопад Девичьи слезы Водопад Девичьи слезы

По пути к озеру Рица, на правом берегу реки Бзыбь, находится водопад - "Девичьи слезы". Водопад стекая вниз по скале, образует сотни хрустальных тоненьких водных струек. Большинство туристических автобусов и самостоятельных путешественников делают тут остановку. Здесь вы обязательно услышите красивую и романтичную легенду, о том как появился водопад. Это место примечательно также из-за того, что все кустарники и трава вблизи водопада увешены цветными лоскутками и лентами, так как считается что в этом месте исполняются все желания.

Ехать сюда, чтоб посмотреть только водопад не стоит, уделите ему 10-15 минут своего времени, когда отправитесь к озеру Рица.

7. Замок принца Ольденбургского

Замок принца Ольденбургского Замок принца Ольденбургского Замок принца Ольденбургского

Располагается замок в районе Старой Гагры над Приморским парком, недалеко от того места где река Жоэквара впадает в Чёрное море. Замок был построен в 1902 году, принцем Ольденбургским, который был родом из российской императорской семьи. Выполнен замок в стиле модерн с красной черепичной крышей, каминными трубами, красивыми балконами и башней сокольничьего. Принц планировал сделать из Гагры местную Ниццу, благодаря построенным гостиницам, ресторанам, водолечебницам, проведенному электричеству, водопроводу, телеграфу и телефону, он смог превратить её в лучший курорт страны. Но к всеобщему сожалению, с началам первой мировой Войны, принц был отозван в Петербург, а затем во Францию. В Гагры он больше никогда не возвращался.

После революции дворец был переквалифицирован в дом отдыха им. Сталина, а позже получил название "Чайка". Во время боевых действий в 1992-1993 году, замок претерпел ограбления, пожары и просто-напросто был изуродован. На сегодняшний день он находится в плачевном состоянии и продолжает разрушаться. Экскурсии тут не проводятся, вход на территорию замка запрещен (находится под охраной). Полюбоваться на него можно только снаружи.

Добраться до замка можно от Новой Гагры на такси, совсем недорого (торгуйтесь). Или же садитесь на местное маршрутное-такси и выходите на остановке "Абаата".

Адрес: Абхазия, Старая Гагра, рядом с Приморским парком

8. Ресторан Гагрипш

Ресторан Гагрипш вход Ресторан Гагрипш внутри Старое фото Ресторана Гагрипш Ресторан Гагрипш, люстра и механизм часов

Ресторан "Гагрипш" находится в Старой Гагре напротив фонтана в Приморском парке, получил он свое название благодаря протекающей рядом одноименной реки. Уникально здание ресторана, было привезено в 1902 году из Скандинавии в разобранном виде, принц Ольденбургский купил его на всемирной выставке в Париже. Ресторан распахнул свои двери для посетителей 9 января 1903 года, в это день состоялось открытие Гагрского курорта. В свое время ресторан посещали: Николай II, Сталин, Антон Павлович Чехов, Иван Алексеевич Бунин, Максим Горький, Федор Шаляпин.

Не смотря на то, что зданию ресторана больше 100 лет интерьер его сохранился практически без изменений. По возможности посетите "Гагрипш", закажите бокал вина и насладитесь видом моря с балкона ресторана. А если очень повезет, есть возможность увидеть, как заводят в ручную знаменитые механические часы на фасаде здания.

Съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх, проходили в ресторане "Гагрипш"

Адрес Абхазия, г. Гагра, ул. Нартаа Средний чек 1700 ₽ Часы работы с 11:00 до 00:00 Дни работы Без выходных

Абхазия, г. Гагра, ул. Нартаа

9. Сухумский ботанический сад

Сухумский ботанический сад Сухумский ботанический сад Сухумский ботанический сад Сухумский ботанический сад

В столице Абхазии находится один из самых старейших ботанических садов Кавказа. Годом основания парка считается 1838 год, талантливый лекарь и отличный ботаник Багриновский, заложил основу будущему парку, посадив небольшой сад возле своего дома.

На сегодняшней день в ботаническом саду произрастает около 5-ти тысяч разновидностей растений, деревьев и кустарников на площади более тридцати гектаров земли. Здесь можно увидеть как растет китайский чай, бамбук и магнолия, но главная красавица сада, это несомненно 250-летняя липа. Диаметр дерева составляет 3 метра, оно росло тут задолго до основания парка. Дерево постоянно подвергалось каким-нибудь напастям, например 1877 году, его срубили турки, но оно продолжило свой рост. В 1987 году прошел сильный ураган и дерево снова сильно пострадало, но и это его не остановило, жажда жить оказалась сильнее и до сих пор дерево продолжает расти дальше.

Подходящие экскурсии Путешествие в Сухум из Гагр 4.5 4 отзыва 7500 ₽ за чел. Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране Гагры Путешествие в Сухум из Пицунды 7500 ₽ за чел. Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране Пицунда

В знойный день будет очень здорово погулять по цветущему парку, где представлено множество растений из разных уголков планеты, отдохнуть в тени деревьев и насладится чистейшим воздухом.

Адрес Абхазия, г. Сухум, ул. Д. Гулиа, 22 Телефон +7(840)226-44-58 Цены от вход в парк - 250 ₽ Часы работы с 09:00 до 18:00 Дни работы Без выходных

Абхазия, г. Сухум, ул. Д. Гулиа, 22

10. Азантский дольмен

Азантский дольмен Азантский дольмен

Самым древним памятником Абхазии, является Азантский дольмен. Ученые утверждают, что возраст данного строения более 2000 тыс. лет, построен он примерно во II-III веке до н.э. Дольмен находится в тридцати километрах восточнее от Сухума, не далеко от села Азанта. В древние времена дольмены служили местом захоронения умерших родственников, из-за того, что часто богатые гробницы повергались грабежу их старались спрятать по дальше от поселений.

Чтобы добраться до дольмена, необходимо пройти по ущелью, которое поросло сказочным самшитовым лесом, узкая тропинка вскоре превращается в развилку, если вы будете придерживаться правой стороны, то вскоре окажитесь у красивейшего озера Амткял, это второе озеро по величине после Рицы. Летом вода в озере достаточно тепла и кристально чистая, даже можно рассмотреть плавающих в ней рыб, оно довольно глубокое около 80 метров.

Путь к дольмену достаточно сложный, да и заметить сооружение становится все труднее, так как он сильно покрыт густой растительностью. Но на это трехметровое чудо точно стоит посмотреть, вес каждой плиты почти пятьдесят тонн, дальняя стена давно разрушена, но полный образ в полнее возможно воссоздать в своем воображении. Отправляться к дольмену лучше в летнее время, обязательно надевайте удобную обувь с достаточно толстой подошвой и обязательно берите с собой теплую одежду, так в горах бывает прохладно.

Подходящая экскурсия Дикая природа Абхазии 5 8 отзывов от 11700 ₽ за чел. Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли Сухум Подробнее

Месторасположение: координаты, широта 43.089335 — долгота 41.293138