11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Русский Монте-Карло

Перед въездом в Гагру мы остановимся на Белых скалах. Здесь вы сделаете фото на фоне горного белого мрамора, а потом отправитесь к минеральному источнику и попробуете природную воду. Затем мы двинемся к Гагрской Колоннаде напротив Зимнего театра, которая мелькала во многих кинофильмах и частенько изображается на открытках — вы узнаете этот вид. Я расскажу о принце Ольденбургском, который пытался создать здесь русский Монте-Карло, и о ресторане «Гагрипш», фасад которого был привезён с парижской выставки в начале ХХ века. А после мы отправимся к развалинам древней крепости Абаата и заглянем в древнегреческий порт Нитика.

Природные красоты

Из Гагры мы поедем на высокогорное озеро Рица, где в каждое время года великолепие местных пейзажей раскрывается по-своему. Советские вожди это ценили: на берегу этого озера вы увидите их дачи. По пути нам встретятся водопады — Женские слёзы и Мужские, Молочный водопад, а также небольшой зоопарк, где есть волки, львы и другие звери. Если осмелитесь, покормите медвежонка или возьмёте на руки 2-годовалую пуму. Дальше мы поедем вдоль реки Бзыбь с несколькими подвесными мостиками, где можно будет сфотографироваться, и заглянем в 3 тоннеля, один из которых вырублен прямо в скале.

Национальная кухня

Приехав в Новый Афон, вы подниметесь на знаменитую Генуэзскую башню, побываете в Новоафонском монастыре и увидите грот в Новоафонской пещере и храм Святого апостола Симона Канонита. А после — вкусный обед в апацхе, то есть традиционной кухне в абхазском дворе. Её стены сделаны из прутьев орехового дерева, поэтому они создают тень, но продуваются, когда в кухне горит очаг, который расположен в центре. На нём коптится абхазский сыр и мясо, которые вы попробуете вместе с мамалыгой, абхазскими хачапури и салатом из колючек местных деревьев.