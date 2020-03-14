11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон

Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»

Александр
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Александр – представитель гидов
Голубое небо, пушистые горы и вкусная кухня — всё это Абхазия.

Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица.

По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды.

А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 10 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча По адресу вашего проживания
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон

Что вас ожидает

Русский Монте-Карло
Перед въездом в Гагру мы остановимся на Белых скалах. Здесь вы сделаете фото на фоне горного белого мрамора, а потом отправитесь к минеральному источнику и попробуете природную воду. Затем мы двинемся к Гагрской Колоннаде напротив Зимнего театра, которая мелькала во многих кинофильмах и частенько изображается на открытках — вы узнаете этот вид. Я расскажу о принце Ольденбургском, который пытался создать здесь русский Монте-Карло, и о ресторане «Гагрипш», фасад которого был привезён с парижской выставки в начале ХХ века. А после мы отправимся к развалинам древней крепости Абаата и заглянем в древнегреческий порт Нитика.

Природные красоты
Из Гагры мы поедем на высокогорное озеро Рица, где в каждое время года великолепие местных пейзажей раскрывается по-своему. Советские вожди это ценили: на берегу этого озера вы увидите их дачи. По пути нам встретятся водопады — Женские слёзы и Мужские, Молочный водопад, а также небольшой зоопарк, где есть волки, львы и другие звери. Если осмелитесь, покормите медвежонка или возьмёте на руки 2-годовалую пуму. Дальше мы поедем вдоль реки Бзыбь с несколькими подвесными мостиками, где можно будет сфотографироваться, и заглянем в 3 тоннеля, один из которых вырублен прямо в скале.

Национальная кухня
Приехав в Новый Афон, вы подниметесь на знаменитую Генуэзскую башню, побываете в Новоафонском монастыре и увидите грот в Новоафонской пещере и храм Святого апостола Симона Канонита. А после — вкусный обед в апацхе, то есть традиционной кухне в абхазском дворе. Её стены сделаны из прутьев орехового дерева, поэтому они создают тень, но продуваются, когда в кухне горит очаг, который расположен в центре. На нём коптится абхазский сыр и мясо, которые вы попробуете вместе с мамалыгой, абхазскими хачапури и салатом из колючек местных деревьев.

Организационные детали

Как пройдет экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Трансфер включён в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно
  • При желании можем посетить пасеки и винодельни с бесплатной дегустацией

Прохождение границы

  • Необходимо иметь с собой российский паспорт или загранпаспорт
  • Детям в возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей
  • Дети в возрасте от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта. Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой у вас должны быть либо подлинники документов, либо нотариально заверенные копии.
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По адресу вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день, меня зовут Александр, я профессиональный гид с большим опытом, родившийся в Сочи. Организую самые обширные экскурсии, у меня собственное турагентство. Я и мои друзья-гиды всегда готовы провести для вас интереснейшие и увлекательные путешествия по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Хочу обратить внимание тех, кто планирует заказывать тур у Александра, что в итоге вы получите не поездку с профессиональным гидом, про которого написано в приглашении , а с кого то другого, которого назначит Александр. В итоге вы получите доброжелательного, внимательного, аккуратного, но водителя . Важно, чтобы закатывая экскурсию, вы это понимали. Я считала, что оплачиваю не такси, а экскурсию с гидом. Этого не было.
10 февраля 2020
Спасибо за прекрасную экскурсию. Был Виталий - отличный рассказчик и по совместительству водитель
12 ноября 2019
Нашим гидом был Владимир. Удобная, чистая машина, аккуратный водитель, интересный рассказчик, воспитанный , тактичный человек. Спасибо за знакомство с Вашей страной. Мы полюбили ее вместе с Вами .
Наталья
5 ноября 2019
Нашим гидом был Петрос, который встретил нашу разновозрастную компанию (15, 30+ и 50+) на белом транспортере. Путешествие началось с рассказов про Сочи с красочными ответами на все наши отчасти невпопад возникавшие вопросы. +100500 к уважению)) На наши между собой восхищенные замечания: «Ой, как там красиво, и вот здесь отличные были бы кадры» Петрос подбадривающе отвечал: «Мне тоже нравятся эти места. Сейчас мы сделаем остановку по маршруту, я вам расскажу, и подъедем ближе, а ещё, обратите внимание, вот там захватывающие виды. У вас будет вагон и маленькая тележка свободного времени». Вот она-клиентоориентированность!! Финализирую: спокойное, комфортное и уверенное вождение, материал знает более, чем исчерпывающе, никаких негативных эмоций не возникало. Предлагал уделять больше внимания конкретным местам, не тратя время на иные, менее примечательные, которые можно оставить для посещения в след.раз при поездке в Абхазию. На обратном пути наш рассказчик был всё таким же бодрым и с тем же энтузиазмом отвечал на расспросы и поддерживал общение на сторонние темы без каких-либо акцентов на политику, жизненные ситуации и тд, как некоторые пишут в отзывах о гидах. Петрос, если прочитаете этот отзыв, то в очередной раз выражаю наикрепчайшее, как чача, и жизнерадостное, как то вино, которое Вы нам подарили, "спасибо за увлекательную экскурсию" !
6 октября 2019
Удобно, комфортно, интересная беседа.
22 сентября 2019
Был гид Владимир, к самой экскурсии никаких претензий нет, Владимир стойчески терпел наши долгие остановки, был внимателен и много и интересно рассказывал как про Абхазию, так и про Сочи. Угощал собственного приготовления коньяком, шутил и показывал действительно интересные места.
Немного подпортил впечатление конец экскурсии, когда мы ехали в обратную сторону. Видимо, Владимир устал и много ругался на других водителей в пробке и в целом не скрывал раздражения. Возможно стоит сократить продолжительность экскурсии во избежание таких ситуаций, потому что мы почувствовали себя неуютно, и было неприятно слышать от образованного человека нецензурную брань.
22 апреля 2019
Хочу сказать огромное спасибо Владимиру за отличную поездку в Абхазию! мы получили массу хороших впечатлений, с комфортом проехав по маршруту Сочи-Гагра-Рица-Новый Афон-Сочи.
Владимир - очень коммуникабельный человек, вежливый, внимательный, прекрасный рассказчик. Спасибо за всё! Ездили двумя семьями с детьми, все остались довольны)
25 февраля 2019
Владимир, огромная благодарность вам от всей нашей компании за отличную экскурсию! Познавательно, интересно
Алексей
30 декабря 2018
Экскурсоводом был Владимир, а не Александр. Хотя за день до экскурсии я уточнял будет ли он лично. Считаю, что о таких вещах нужно говорить. Во всем остальном Владимир отличный специалист. Материал знает и рассказывает интересно. Посетили половину запланированного маршрута, но в этом по большей части виноваты мы сами (копались везде долго). Да и работники Абхазских объектов (позакрывались раньше). Празднуют уже наверное.
8 ноября 2018
Посетили Абхазию с гидом Владимиром. Большое спасибо за познавательную экскурсию, много интересного о жизни Абхазии. Владимир очень приятный и располагающий к себе человек. Надеемся, что у нас получится вернуться через год и посетить с ним новые места.
Ещё 1 отзыв

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