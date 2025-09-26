-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Пицунды в Новый Афон на кабриолете
Прокатитесь с ветерком на кабриолете из Пицунды в Новый Афон, открывая для себя красоту Абхазии и её культурное наследие
Начало: У вашего отеля
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
14 025 ₽
16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: к истокам христианства на Кавказе из Пицунды
Побывать в святых местах и прикоснуться к истории древней Анакопии, столицы Абхазского царства
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка общественного тр...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Историческая экскурсия по Пицунде
Отправляйтесь в вечернее путешествие по Гагре! Вас ждут исторические достопримечательности и захватывающие виды с горы Мамдзышха
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
800 ₽ за человека
