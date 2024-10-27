Водопад Молочный – экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Молочный» в Пицунде, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
На машине
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
На автобусе
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    27 октября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Благодарим Адгура за прекрасное путешествие на озеро Рица Всё прошло чудесно, времени на точках было предостаточно, нас не подгоняли, как на групповых экскурсия Всем советуем)
  • О
    Оксана
    3 октября 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!! Этот замечательный человек расскажет
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    и покажет, то что вы никогда не узнаете от другого гида. Этот человек искренне любит свою Родину и знает о ней все или почти все. Знает и чтит традиции своего народа, интересуется историей своего края. Обожает природу, любит свою семью, любит свой народ. Почувствовать это можно пообщавшись в этим человеком. Экскурсия с ним будет маленьким путешествием в прошлое и настоящее этой земли. Рекомендую 👍

  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Путешествовали на озеро Рицу. Наш экскурсовод Леонид. Экскурсия была замечательная. Леонид прекрасный разсказчик. Очень эрудированный, образованный и приятный. Нас забрали
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    из отеля в Алахадзы и привезли обратно. Красивые пейзажи природы, интересное повествование с ноткой юмора не оставило нас равнодушными. Спасибо Лониду и организаторам.

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Пицунды
    Душевно! Яркие, интересные истории об Абхазии, ее истории и традициях. Отличный, аккуратный водитель и прекрасный рассказчик. Хорошая организация. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
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    как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

    Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы осталисьСбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались
  • Я
    Яна
    7 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
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    удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания, традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Водопад Молочный»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Голубое озеро
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  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Водопад Молочный
  8. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в мае 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Водопад Молочный" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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