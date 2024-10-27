Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица: завораживающие виды и легенды
Поднимитесь к озеру Рица и насладитесь великолепными пейзажами, водопадами и легендами Абхазии. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Пицунды - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия27 октября 2024Благодарим Адгура за прекрасное путешествие на озеро Рица Всё прошло чудесно, времени на точках было предостаточно, нас не подгоняли, как на групповых экскурсия Всем советуем)
- ООксана3 октября 2024О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!! Этот замечательный человек расскажет
- ЕЕлена16 августа 2024Путешествовали на озеро Рицу. Наш экскурсовод Леонид. Экскурсия была замечательная. Леонид прекрасный разсказчик. Очень эрудированный, образованный и приятный. Нас забрали
- ЕЕкатерина15 августа 2024Душевно! Яркие, интересные истории об Абхазии, ее истории и традициях. Отличный, аккуратный водитель и прекрасный рассказчик. Хорошая организация. Рекомендую.
- ЮЮлия23 мая 2023Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
- ЯЯна7 мая 2023Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Водопад Молочный»
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