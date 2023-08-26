Мои заказы

Скульптура «Ныряльщики» – экскурсии в Пицунде

Найдено 6 экскурсий в категории «Скульптура «Ныряльщики»» в Пицунде, цены от 4000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
На машине
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по древней Пицунде: набережная, мандариновый сад, озеро Инкит и дом-музей Георгия Хецуриани. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В центре Пицунды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
30%
260 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
-
10%
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    26 августа 2023
    Воздушный коктейль Пицунды
    Насыщенная интересная экскурсия)
  • Е
    Евгения
    8 июля 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсию проводила гид Оксана, очень интересно и видно, она прям всей душой болеет Абхазией. Время пролетело незаметно. Желаю побольше слушателей Оксане!!!
  • О
    Ольга
    13 мая 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Полина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали для развития этого региона, увидели
    читать дальше

    древние постройки и сокровенные святые места… Стоит признаться, что мы даже не представляли,что первые поселения в Пицунде появились ещё до нашей эры! Полина встретила нас у отеля, а после экскурсии посоветовала (по нашей просьбе) отличный ресторанчик с абхазкой кухней. Исторические познания об Абхазии плавно переросли в гастрономическое удовольствие)) Спасибо за экскурсию!

  • М
    Мария
    17 апреля 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Рекомендую. Полина замечательный гид и человек. Всегда поможет и подскажет, ответит на все вопросы. Очень любит историю своей страны и знает удивительные истории. С ней время летит незаметно. Благодаря Полине мы полюбили Пицунду.
  • О
    Ольга
    15 января 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсия очень понравилась! Долго сомневались, брать эту экскурсию или нет, поскольку Пицунда не большой городок и думали, что ничем не
    читать дальше

    сможет нас удивить, но ошибались. Благодаря Полине Пицунда открылась с неожиданной стороны, как город с богатой историей и не менее интересной современной жизнью! Полина, как человек, не только любящий свой город, но и как историк - исследователь, показала нам очень интересные места. Удивили уцелевшие ворота, старая церковь и хорошо сохранившиеся остатки крепости и городища. Но особый восторг вызвали природные чудеса Пицунды - это было действительно незабываемо погулять в лесу, где в январе цветут подснежники! Спасибо Полине за наш детский восторг и прекрасно проведённый день в Пицунде!

  • А
    Ангелина
    29 ноября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Полина, благодарим тебя за интересный маршрут, за неравнодушное отношение к полюбившейся стране и народу. Очень бы хотелось, чтобы Пицунда расцветала и стала самой великолепной и красивейшей здравницей с ее потрясающей историей и загадками.
  • Р
    Роман
    19 октября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Очень интересный рассказ, приятно слушать. Узнали много интересного.
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Всем привет!
    Были сегодня на данной экскурсии. Гид- Полина.
    Полина переехала в Абхазию из России.
    Но сразу становится ясно, что Полина влюблена в
    читать дальше

    Абхазию и свою работу гида делает с огромным обожанием этого края.
    Помимо рассказа по теме экскурсии, она много говорила про традиции и привычки населения Абхазии. С примерами из жизни.
    Вся экскурсия рассчитана на 2,5 часа.
    Они пролетели настолько незаметно, что мы не сразу поняли,что экскурсия закончилась.
    Экскурсия замечательная. Полину рекомендуем. Полный восторг!

  • Д
    Дарья
    22 июля 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсия мне очень понравилась. А места замечательные и атмосфера особенная. Гид Оксана профессионал своего дела. Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    20 июля 2021
    Воздушный коктейль Пицунды
    Прекрасно провели время на ознакомительной экскурсии с Оксаной. Хороший рассказчик, глубокие знания и прекрасная подача. Помимо истории и достопримечательностей Пицунды подсказала и много бытовых вопросов. Рекомендую Оксану для погружения в ознакомление истории и облик города курорта.

