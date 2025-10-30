Мои заказы

Термальные источники Кындыг – экскурсии в Пицунде

Найдено 7 экскурсий в категории «Термальные источники Кындыг» в Пицунде, цены от 5776 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники и Черниговка
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
6 часов
-
30%
260 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
На машине
9 часов
-
10%
171 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
-
20%
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 октября 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Экскурсия Термальные источники, Черниговка и набережная Сухума нам очень понравилась. Экскурсоводом и водителем бал Руслан. Организация всë чётко по расписанию.
    читать дальше

    Руслан очень интересно рассказал. Хорошо вёл машину. У нас было 1.5 ч. На термальных источниках. Вода 40 градусов. Очень понравилось. Черниговка действительно чарующая. Мы от всей экскурсии восторги. Спасибо Руслану и его команде.

  • В
    Василий
    11 сентября 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Доброго утра! Хочу поделиться своим положительным впечатлением о водителе Руслане: он продемонстрировал превосходное мастерство вождения и увлекательно рассказывал об Абхазии.
    читать дальше

    По моей просьбе он также любезно организовал для нас посещение интересных мест, не предусмотренных программой тура, за что выражаю ему благодарность. С удовольствием воспользуемся его услугами и в будущем.

  • О
    Ольга
    25 августа 2025
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Добрый день! Посетили данную экскурсию с гидом Гиа, всё прошло хорошо, отличная машина, вкусный обед по рекомендации гида, всё по-домашнему!
    читать дальше

    Посмотрели всё и даже больше, бонус был посещение Нового Афона водопад и старая станция! Спасибо за интересную программу! Рекомендую! Было весело!

  • Л
    Людмила
    6 октября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
    Это незабываемое приключение. Было настолько круто, что не передать словами. Вернулись счастливыми и довольным. Рекомендую всем. Индивидуальный тур, это волшебно. Когда тебя гид-волитель даёт время нагулятся по красивущим местам. Машина очень комфортная, гид Адгур просто❤️
  • В
    Виктория
    13 сентября 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Отличная экскурсия нам все очень понравилось. Водитель Руслан нам все подробно рассказывал обо всем во время поездки. Мы прогулялись по
    читать дальше

    набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…

    набережной Сухума. Побывали в горах посмотрели чудо природы. Водопады, горы, прошли по навесному мосту. Посетили термальные источники, мазалась грязью, кожа после нежная и бархатистая. Всё ооочень понравилось. Машина хорошая водитель потрясающий. . Спасибо большое за всё…
  • Н
    Нина
    31 августа 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Поездка отличная. Для компании с маленькими детьми, а среди нас 4 детей+1.5 годовалая принцесса, очень интересная, насыщенная. Начиная от самого комфортабельного транспорта, гида, сама дорога с её насыщенным пейзажами в Сухуми и Черниговке. Адгур очень внимательный и вежливый гид.
  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Ездили на экскурсию с Русланом. Просто замечательный гид и аккуратный водитель. Я очень боялась с детьми ездить по Абхазским дорогам) а здесь все прошло отлично! Места просто восхитительной красоты! Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо компании и гиду Алексею за прекрасную экскурсию, мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо.
  • Л
    Люция
    30 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную
    и спокрйную езду🫶
  • Ю
    Юлия
    30 сентября 2022
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
    читать дальше

    Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.

  • Е
    Евгений
    28 августа 2022
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Очень интересный маршрут. Добавили ещё детям питомник обезьян и ботанический сад. Отдельное спасибо Адгуру, что выдержал 12 часов с нашими детьми

