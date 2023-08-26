Индивидуальная
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по древней Пицунде: набережная, мандариновый сад, озеро Инкит и дом-музей Георгия Хецуриани. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: В центре Пицунды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Экскурсия по Абхазии из Пицунды
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8981 ₽
12 830 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу+1500,возможно из ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: В Пицунде или по договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
17 600 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Гастропутешествие по Абхазии (из Пицунды)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: В Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5776 ₽
7220 ₽ за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
Посетить озеро Рица и ущелье реки Бзыбь
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ММаргарита26 августа 2023Насыщенная интересная экскурсия)
- ЕЕвгения8 июля 2022Экскурсию проводила гид Оксана, очень интересно и видно, она прям всей душой болеет Абхазией. Время пролетело незаметно. Желаю побольше слушателей Оксане!!!
- ООльга13 мая 2022Полина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали для развития этого региона, увидели
- ММария17 апреля 2022Рекомендую. Полина замечательный гид и человек. Всегда поможет и подскажет, ответит на все вопросы. Очень любит историю своей страны и знает удивительные истории. С ней время летит незаметно. Благодаря Полине мы полюбили Пицунду.
- ООльга15 января 2022Экскурсия очень понравилась! Долго сомневались, брать эту экскурсию или нет, поскольку Пицунда не большой городок и думали, что ничем не
- ААнгелина29 ноября 2021Полина, благодарим тебя за интересный маршрут, за неравнодушное отношение к полюбившейся стране и народу. Очень бы хотелось, чтобы Пицунда расцветала и стала самой великолепной и красивейшей здравницей с ее потрясающей историей и загадками.
- РРоман19 октября 2021Очень интересный рассказ, приятно слушать. Узнали много интересного.
- ТТатьяна18 сентября 2021Всем привет!
Были сегодня на данной экскурсии. Гид- Полина.
Полина переехала в Абхазию из России.
Но сразу становится ясно, что Полина влюблена в
- ДДарья22 июля 2021Экскурсия мне очень понравилась. А места замечательные и атмосфера особенная. Гид Оксана профессионал своего дела. Спасибо большое!
- ССергей20 июля 2021Прекрасно провели время на ознакомительной экскурсии с Оксаной. Хороший рассказчик, глубокие знания и прекрасная подача. Помимо истории и достопримечательностей Пицунды подсказала и много бытовых вопросов. Рекомендую Оксану для погружения в ознакомление истории и облик города курорта.
