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лет я «дикарём» обкатывал все туристические маршруты республики, в том числе труднодоступные, а последние 3 года превращаю эти маршруты в туры для гостей. Со мной не будет скучных лекций из учебников и методичек. Как историк и журналист, я умею рассказывать так, что заслушаются даже те, кто прогуливал школу. Знаю Абхазию изнутри: от тайных троп к пещерам до городских локаций для истинных эстетов и изысканных интеллигентов.