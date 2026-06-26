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Абхазия без проторенных троп: авторский джиппинг (из Сухума)

От лазурного моря до альпийских лугов - без очередей и сувенирных палаток
Абхазия — это античные колонии, горские аулы, сталинские дачи и советская ностальгия. Но чтобы увидеть всё это, нужно съехать с проторенных дорог.

Так мы и поступим: в закрытом внедорожнике с климат-контролем отправимся по секретным тропам и ущельям. И разберёмся, как на этой земле уживается столько народов и цивилизаций.
Абхазия без проторенных троп: авторский джиппинг (из Сухума)
Абхазия без проторенных троп: авторский джиппинг (из Сухума)
Абхазия без проторенных троп: авторский джиппинг (из Сухума)

Описание экскурсии

  • Лазурное побережье и санатории с мозаичными панно. Разберёмся, почему именно Абхазия стала «советской Ривьерой» и местом силы высшей партийной номенклатуры.
  • Горные серпантины и альпийские луга. Вы увидите, как меняется рельеф и природа: за каждым поворотом — новый пейзаж, от густых лесов до открытых пространств с пасущимися лошадьми.
  • Древние храмы и античные следы — развалины, которые помнят византийцев, генуэзцев и османов.
  • Горские тропы и исторические перевалы — обсудим, как уникальный кавказский рельеф влиял на миграцию народов.

Организационные детали

  • Едем на подготовленном внедорожнике Mazda CX-5 или Jeep Liberty с климат-контролем, без шума, пыли и сквозняков.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Сухуме или с абхазской стороны границы, если вы заезжаете из России.
  • Отдельно оплачиваются:
    — входные билеты в заповедники и природные парки — от 300 до 1000 ₽ за чел.
    — обед в местном кафе — по вашему желанию и аппетиту
    — чай или кофе на природе с местными сладостями — 2000 ₽ за всю компанию (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дима
Дима — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился в Сухуме, отучился в Москве на историка, но гены взяли своё — вернулся к родным горам. Недолго проработал учителем истории, работаю журналистом уже 10 лет. На протяжении 5
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лет я «дикарём» обкатывал все туристические маршруты республики, в том числе труднодоступные, а последние 3 года превращаю эти маршруты в туры для гостей. Со мной не будет скучных лекций из учебников и методичек. Как историк и журналист, я умею рассказывать так, что заслушаются даже те, кто прогуливал школу. Знаю Абхазию изнутри: от тайных троп к пещерам до городских локаций для истинных эстетов и изысканных интеллигентов.

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