Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»

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Преодолевая бездорожье на комфортных джипах, мы отправимся к природным памятникам Абхазии.

В программе нашего тура — бурлящие потоки водопадов, среди которых семидесятиметровый Гегский водопад, а также самое сердце страны, спрятанное среди гор, — озеро Рица.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
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31
мая
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Что вас ожидает:

  • Ресторан «Ущелье».
  • Водопад «Девичьи слезы».
  • Водопад «Мужские слезы».
  • Подвесной мост через р. Бзыбь.
  • Голубое озеро (тарзанка по желанию)
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»).
  • Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
  • Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
  • Водопад Гегский (высота 70 м).
  • Молочный водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По местам Страны душиАбхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока Вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу Вам интересные истории об этих местах. Важная информацияВозьмите с собой: • удобную одежду и обувь,
  • наличные деньги,
  • заряженные гаджеты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги.
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Дегустации вина и меда.
  • Страхование
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
  • Взрослый (с 12 лет) — 700 руб.
  • Детский (с 8 до 12 лет) — 200 руб.
  • Дети до 8 лет — бесплатно.
  • Питание — средний чек 600 руб.
  • Тарзанка — 1000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Хорошего отдыха!
  • Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете связаться со мной по телефону 8-938-878-87-08, Екатерина
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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