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По местам Страны душиАбхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока Вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу Вам интересные истории об этих местах. Важная информацияВозьмите с собой: • удобную одежду и обувь,