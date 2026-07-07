Преодолевая бездорожье на комфортных джипах, мы отправимся к природным памятникам Абхазии.
В программе нашего тура — бурлящие потоки водопадов, среди которых семидесятиметровый Гегский водопад, а также самое сердце страны, спрятанное среди гор, — озеро Рица.
В программе нашего тура — бурлящие потоки водопадов, среди которых семидесятиметровый Гегский водопад, а также самое сердце страны, спрятанное среди гор, — озеро Рица.
Описание экскурсии
Что вас ждет По местам Страны души Абхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу интересные истории об этих местах. Важно знать Возьмите с собой:
удобную одежду и обувь, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация: Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течение 2х часов после бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату.
Среда,пятница,воскресенье 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бзыбское ущелье
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Чабгарский карниз
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Водопад Влюбленных (тарзанка по желанию)
- Водопад Гегский
- Молочный водопад
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Дегустации вина и меда
- Страхование
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:/n взрослый (12+) - 1000 руб., /n детский (8-12) - 500 руб., /n детский (0-8) - бесплатно.
- Тарзанка - 1000 руб. (по желанию)
- Обед - средний чек 800 руб/чел
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда,пятница,воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течение 2х часов после бронирования
- При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Все было отлично, не смотря на то, что был дождь) Рустам отличный гид, все было великолепно)
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А
Экскурсия нам очень понравилась. Путешествие получилось насыщенным и богатым на впечатления. Увидели все, о чем читали в описании и даже больше-посетили Альпийские луга. Если хотите увидеть все живописные места, непревзойденные
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Р
Поехали на эту экскурсию в первый же день как прибыли в Абхазию. Незабываемые впечатления!! Удивительные и красивые места,а главное экскурсовод Рустам сделал этот день! С ним было весело и легко,как
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А
Увидели всё, что было заявлено и даже больше! Гид, он же водитель, Рустам рассказывает всё очень интересно, предупредил, что мы можем остановиться в любой момент, подкорректировал маршрут так, чтобы мы
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В
Добрый день! Экскурсия на озеро Рица, Гегский и Молочный водопад! Экскурсия великолепная. Водитель экскурсовод Бадри все очень интересно и познавательно рассказывал. Много шутил, как я полагаю большинство абхазцев. Рассказы его
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И
Экскурсия была очень насыщенная и полностью оправдывает свою цену.
Побывали на трех водопадах, дегустации сыров, мяса, чая и вина.
Отдельно конечно стоит упомянуть озеро Рица, по времени хватило насладиться красотой озера и
Побывали на трех водопадах, дегустации сыров, мяса, чая и вина.
Отдельно конечно стоит упомянуть озеро Рица, по времени хватило насладиться красотой озера и
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