Что вас ждет По местам Страны души Абхазия — это райский уголок для тех, кто любит горные пейзажи. Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные. Мы без проблем пересечем бездорожье, чтобы добраться до самых красивых мест. Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон. Эти места не менее прекрасны, а виды отсюда на близлежащие окрестности достойны фотографий. А пока вы будете наслаждаться красотой природы, я расскажу интересные истории об этих местах. Важно знать Возьмите с собой:

удобную одежду и обувь, • наличные деньги, • заряженные гаджеты. Важная информация: Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течение 2х часов после бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату.