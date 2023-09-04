Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»

Погрузитесь в природу Абхазии: джиппинг в Кодорском ущелье и Шакуранский водопад

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в воодушевляющее путешествие по абхазским красотам! Буквально за несколько часов вы увидите уникальные природные памятники, включая раскидистые каньоны, водопады и даже древнюю пещеру, совершите мини-трекинг, насладитесь пикником и сделаете много чудесных фотографий.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Ближайшие даты:
4
сен
5
сен
6
сен
7
сен
8
сен
9
сен
10
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Мархяулский водопад
  • Минеральный источник
  • Мархяулские ванны
  • Ущелье «Волчьи врата»
  • Шакуранский водопад
  • Пещера (стоянка первобытного человека)
  • Джампальский каньон
  • Холодная речка
  • Самшитовый рай (роща)
  • Багатский каньон
  • Кодорское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

В круглом амфитеатре среди скал необычайной формы с высоты более 30 метров на каменный конус с вершиной в виде странной головы падает струя воды, поток расширяется на конусе и образует внизу озеро. Это и есть Шакуранский водопад. Точнее, первая часть каскада Шакуранских водопадов – самая грандиозная и высокая. Весь каскад высотой около 250 метров состоит из трех сообщающихся частей. По сути, это один водопад, который берет начало из вод реки Шакуран, и, сбежав вниз по скалам, впадает в реку Джампал.
Помимо этого необыкновенного водопада в ходе экскурсии вы увидите и другие живописные и уникальные природные объекты, включая каньоны и пещеру первобытного человека, а также совершите трекинг длиной 800 метров, насладитесь пикником и продегустируете местное вино и мед.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
Что не входит
  • Пикник (500 рублей, по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады

Похожие туры из Сухума

Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
в Сухуме
7 сен
9 сен
10 сен
15 сен
15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур выше облаков
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
в Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
18 000 за всё до 6 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
27 сен
28 сен
29 сен
2 окт
от 16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сухуме
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ