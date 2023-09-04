Погрузитесь в природу Абхазии: джиппинг в Кодорском ущелье и Шакуранский водопад
Приглашаем вас в воодушевляющее путешествие по абхазским красотам! Буквально за несколько часов вы увидите уникальные природные памятники, включая раскидистые каньоны, водопады и даже древнюю пещеру, совершите мини-трекинг, насладитесь пикником и сделаете много чудесных фотографий.
Ближайшие даты:
4
сен
сен
5
сен
сен
6
сен
сен
7
сен
сен
8
сен
сен
9
сен
сен
10
сен
сен
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мархяулский водопад
- Минеральный источник
- Мархяулские ванны
- Ущелье «Волчьи врата»
- Шакуранский водопад
- Пещера (стоянка первобытного человека)
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовый рай (роща)
- Багатский каньон
- Кодорское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее
В круглом амфитеатре среди скал необычайной формы с высоты более 30 метров на каменный конус с вершиной в виде странной головы падает струя воды, поток расширяется на конусе и образует внизу озеро. Это и есть Шакуранский водопад. Точнее, первая часть каскада Шакуранских водопадов – самая грандиозная и высокая. Весь каскад высотой около 250 метров состоит из трех сообщающихся частей. По сути, это один водопад, который берет начало из вод реки Шакуран, и, сбежав вниз по скалам, впадает в реку Джампал.
Помимо этого необыкновенного водопада в ходе экскурсии вы увидите и другие живописные и уникальные природные объекты, включая каньоны и пещеру первобытного человека, а также совершите трекинг длиной 800 метров, насладитесь пикником и продегустируете местное вино и мед.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Что не входит
- Пикник (500 рублей, по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума
Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Водопады
Похожие туры из Сухума
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
в Сухуме
7 сен
9 сен
10 сен
15 сен
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
в Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
27 сен
28 сен
29 сен
2 окт
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии