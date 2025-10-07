Вы побываете у озера Рица, полюбуетесь живописными водопадами: Молочным, Гегским и водопадом Влюблённых.
Восхититесь Голубым озером, пройдётесь по висячему мосту и побываете на смотровой площадке «Прощай, Родина».
Восхититесь Голубым озером, пройдётесь по висячему мосту и побываете на смотровой площадке «Прощай, Родина».
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Абхазия запомнится вам пейзажами, красоту которых сложно передать словами. Вы увидите «визитную карточку» страны — озеро Рица. Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона. Узнаете о жизни «страны души», её истории и легендах.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Гегский водопад
- Молочный водопад
- Юпшарский каньон
- Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы
- Висячий мост (тарзанка)
- Голубое озеро
- Смотровая «Прощай, Родина»
- Северный берег
- Водопад Влюблённых
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бесплатная дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Экосбор: взрослый (12+) - 700 руб. детский (8-11) - 200 руб.
- Пикник - 500 руб.
- По желанию: альпийские луга и минеральный источник Ауадхара (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Паксеева
7 окт 2025
Благодарю Рустама за интересную яркую экскурсию! Прекрасно! Спасибо за Гегский водопад и время на Рице!
А
Александра
13 сен 2025
Хочу поблагодарить команду организаторов и гида — Левона — за замечательную экскурсию. Программа тура очень насыщенная и интересная, времени на прогулки по локациям выделялось достаточно: была возможность и природой полюбоваться,
М
Михаил
22 авг 2025
З
Зотова
31 июл 2025
Отличное экскурсия, много чего посмотрели. Спасибо Рамо, вез нас увуверенно и безопастно. Очень красивые виды, природа божественная)
А
Анастасия
12 мая 2025
Увидели: Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Мужские слезы, мост Желаний, Озеро Рица, Гегский водопад.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.