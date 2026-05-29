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Национальные парки Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Сухуме, цены от 1995 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
9 часов
-
5%
63 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 9:30
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
1995 ₽2100 ₽ за человека
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
Завтра в 08:30
18 июн в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
Увидеть самые впечатляющие природные места Рицинского национального парка (из Сухума)
Начало: У вашего отеля в черне города
«Услышите легенды Рицинского национального парка»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
3100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Прекрасная экскурсия на озеро Рица!
Даже дождь не смог испортить впечатление. К тому же было не так многолюдно, поэтому все было замечательно! По пути заехали на дегустацию местных вин, чая, сыра, мёда. Увидели природные достопримечательности края. Это незабываемо!
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А
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Организация, маршрут, комфорт транспорта, красивые природные виды, атмосфера в группе - все на высшем уровне.

Благодарим водителя Эрика за комфортное и
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безопасное вождение, а также нашего экскурсовода Наура за такую душевную экскурсию - было интересно, весело и очень красиво. Мы в восторге!

С разными тур. операторами ездили, есть с чем сравнить. Данную компанию и маршрут на озеро Рица однозначно рекомендуем к посещению.

Море положительных эмоций и ярких впечатлений после экскурсии. Спасибо всей команде организаторов! ☺️

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С
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Поездка на озеро не долгая, по пути есть остановки на интересных локациях. Само озеро впечатляет масштабом и красотой природы вокруг. Возле озера много кафе, где можно перекусить.
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М
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
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Яна
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Брали индивидуальную экскурсию на озеро Рица. У нас был экскурсовод Сослан, который очень хорошо знает историю каждого уголка страны и
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очень интересно рассказывает. На экскурсию ездили с ребенком 3-х лет, который сильно капризничал, Сослан относился с пониманием, моментами помогал и приглядывал за ним, за что огромное спасибо. Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям, что-то добавили, что-то убрали. Мы в Абхазии не первый раз, но это экскурсия запомнилась больше всех, будем советовать Сослана и по возможности обратимся еще) Огромное спасибо)

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Л
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Все отлично!!! Просто великолепно. . Карина прекрасный гид!!! Понравилось очень 👍👍👍
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С
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
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И
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Все прошло замечательно, несмотря на дождливую погоду! Гид-Наур, очень грамотный! Рассказы были интересными, ответил на все наши вопросы!!! Он и водитель, очень дружелюбные и весёлые люди!!! Спасибо им!!!
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Т
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Великолепный тур, спасибо за это экскурсоводу Карине! Все рассказала, показала и влюбила в потрясающую природу Абхазии!

Сначала мы поехали на дегустацию
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вина, а далее отправились в Национальный парк. По пути Карина рассказывала нам разные интересные истории и полезную информацию. Остановились у Девичьих слез и Голубого озера, полюбовались горами и реками, которые открывались перед нами.

Самое потрясное во всем туре — озеро Рица! Настоящая Царица парка. У нас был выбор, подниматься ли наверх, чтобы полюбоваться озером с высоты птичьего полета, или же посетить дачу Сталина. Мы согласились на подъем, и не пожалели. Нет слов, как же там красиво! Все такое грандиозное, большое, захватывающее!

Даже была возможность подойти поближе к озеру и прикоснуться к этой красоте.

А потом мы, вдохновлённые и заряженные, отлично покушали и с ветерком отправились обратно по домам)

Это был прекрасный день, спасибо вам, Карина!

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В
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
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Всего 64 отзыва в Сухуме в категории "Национальные парки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Озеро Рица: путешествие по национальному парку;
  2. Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица;
  3. Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица;
  2. Набережная Махаджиров;
  3. Новоафонский монастырь;
  4. Новоафонская пещера;
  5. Новый Афон;
  6. Ущелье Черниговка;
  7. Термальные источники Кындыг;
  8. Ботанический сад;
  9. Храм Симона Кананита;
  10. Приморский парк.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 1995 до 15 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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