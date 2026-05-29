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вина, а далее отправились в Национальный парк. По пути Карина рассказывала нам разные интересные истории и полезную информацию. Остановились у Девичьих слез и Голубого озера, полюбовались горами и реками, которые открывались перед нами.



Самое потрясное во всем туре — озеро Рица! Настоящая Царица парка. У нас был выбор, подниматься ли наверх, чтобы полюбоваться озером с высоты птичьего полета, или же посетить дачу Сталина. Мы согласились на подъем, и не пожалели. Нет слов, как же там красиво! Все такое грандиозное, большое, захватывающее!



Даже была возможность подойти поближе к озеру и прикоснуться к этой красоте.



А потом мы, вдохновлённые и заряженные, отлично покушали и с ветерком отправились обратно по домам)



Это был прекрасный день, спасибо вам, Карина!