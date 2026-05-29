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5%
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 9:30
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Проехать сквозь каньоны, послушать легенды и увидеть Рицу во всей красе
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
Завтра в 08:30
18 июн в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
Увидеть самые впечатляющие природные места Рицинского национального парка (из Сухума)
Начало: У вашего отеля в черне города
«Услышите легенды Рицинского национального парка»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
3100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Прекрасная экскурсия на озеро Рица!
Даже дождь не смог испортить впечатление. К тому же было не так многолюдно, поэтому все было замечательно! По пути заехали на дегустацию местных вин, чая, сыра, мёда. Увидели природные достопримечательности края. Это незабываемо!
Даже дождь не смог испортить впечатление. К тому же было не так многолюдно, поэтому все было замечательно! По пути заехали на дегустацию местных вин, чая, сыра, мёда. Увидели природные достопримечательности края. Это незабываемо!
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А
Организация, маршрут, комфорт транспорта, красивые природные виды, атмосфера в группе - все на высшем уровне.
Благодарим водителя Эрика за комфортное и
Благодарим водителя Эрика за комфортное и
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С
Поездка на озеро не долгая, по пути есть остановки на интересных локациях. Само озеро впечатляет масштабом и красотой природы вокруг. Возле озера много кафе, где можно перекусить.
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М
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Брали индивидуальную экскурсию на озеро Рица. У нас был экскурсовод Сослан, который очень хорошо знает историю каждого уголка страны и
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Л
Все отлично!!! Просто великолепно. . Карина прекрасный гид!!! Понравилось очень 👍👍👍
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С
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И
Все прошло замечательно, несмотря на дождливую погоду! Гид-Наур, очень грамотный! Рассказы были интересными, ответил на все наши вопросы!!! Он и водитель, очень дружелюбные и весёлые люди!!! Спасибо им!!!
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Т
Великолепный тур, спасибо за это экскурсоводу Карине! Все рассказала, показала и влюбила в потрясающую природу Абхазии!
Сначала мы поехали на дегустацию
Сначала мы поехали на дегустацию
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В
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Всего 64 отзыва в Сухуме в категории "Национальные парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Национальные парки»
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