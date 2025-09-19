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Абхазию можно ездить бесконечно. Ираклий прекрасно знает историю. Отлично преподносит материал. Его очень интересно слушать. Ответил на все наши вопросы. Аккуратно водит машину. Не торопит. По маршруту останавливались там, где хотели сфотографировать. Новый Афон нас впечатлил! Пещеры - просто обязательны к посещению. Спасибо огромное Ираклию за незабываемый день. В следующий раз только с Вами!