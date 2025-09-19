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Индивидуальная
до 6 чел.
В Новый Афон - из Сухума
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив Новый Афон. Вас ждут монастырь, загадочная пещера и живописный водопад. Подходит для всей семьи
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - в карстовое подземелье Анакопии
Пройти под сумрачными сводами Новоафонской пещеры и раскрыть её тайны
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры
Начало: Ваш адрес
Завтра в 08:30
6 июн в 08:30
1100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Жена довольна - значит улучшать нечего.
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О
Огромное спасибо Ираклию за экскурсию!!!
Посещали Новый Афон, посмотрели даже то, что не входило в программу, по инициативе Ираклия! Коммуникабельный, внимательный к своим туристам, ответил на все вопросы.
Рекомендую и обязательно вернемся❤️ Удивительные люди живут в Абхазии, к которым хочется вернуться
Посещали Новый Афон, посмотрели даже то, что не входило в программу, по инициативе Ираклия! Коммуникабельный, внимательный к своим туристам, ответил на все вопросы.
Рекомендую и обязательно вернемся❤️ Удивительные люди живут в Абхазии, к которым хочется вернуться
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И
Здравствуйте! Экскурсия удалась на 100%. Ираклий настоящий профессионал своего дела. Мы узнали много нового и интересного. А какая красота. В
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Всего 3 отзыва в Сухуме в категории "Подземные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Подземные»
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