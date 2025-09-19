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Экскурсии по подземельям и пещерам Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Сухуме, цены от 1100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
В Новый Афон - из Сухума
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Новый Афон - из Сухума
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив Новый Афон. Вас ждут монастырь, загадочная пещера и живописный водопад. Подходит для всей семьи
7 июн в 08:00
8 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума - в карстовое подземелье Анакопии
На машине
3.5 часа
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - в карстовое подземелье Анакопии
Пройти под сумрачными сводами Новоафонской пещеры и раскрыть её тайны
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
5950 ₽7000 ₽ за всё до 7 чел.
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры
Начало: Ваш адрес
Завтра в 08:30
6 июн в 08:30
1100 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
В Новый Афон - из Сухума
Жена довольна - значит улучшать нечего.
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О
В Новый Афон - из Сухума
Огромное спасибо Ираклию за экскурсию!!!
Посещали Новый Афон, посмотрели даже то, что не входило в программу, по инициативе Ираклия! Коммуникабельный, внимательный к своим туристам, ответил на все вопросы.
Рекомендую и обязательно вернемся❤️ Удивительные люди живут в Абхазии, к которым хочется вернуться
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И
В Новый Афон - из Сухума
Здравствуйте! Экскурсия удалась на 100%. Ираклий настоящий профессионал своего дела. Мы узнали много нового и интересного. А какая красота. В
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Абхазию можно ездить бесконечно. Ираклий прекрасно знает историю. Отлично преподносит материал. Его очень интересно слушать. Ответил на все наши вопросы. Аккуратно водит машину. Не торопит. По маршруту останавливались там, где хотели сфотографировать. Новый Афон нас впечатлил! Пещеры - просто обязательны к посещению. Спасибо огромное Ираклию за незабываемый день. В следующий раз только с Вами!

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Всего 3 отзыва в Сухуме в категории "Подземные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Новый Афон - из Сухума;
  2. Из Сухума - в карстовое подземелье Анакопии;
  3. Тайны Нового Афона: от святынь монастыря до подземной пещеры.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица;
  2. Набережная Махаджиров;
  3. Новоафонская пещера;
  4. Новоафонский монастырь;
  5. Новый Афон;
  6. Ущелье Черниговка;
  7. Термальные источники Кындыг;
  8. Ботанический сад;
  9. Храм Симона Кананита;
  10. Приморский парк.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 7000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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