Большинство путешественников ограничиваются озером Рица, но самые красивые уголки национального парка скрываются в его глубине. Едем туда — к высокогорной Малой Рице. По пути увидим Бзыбское ущелье, водопады и Юпшарский каньон.
Пройдём через реликтовый лес и окажемся у места, где человека охватывает ощущение единения с природой.
Пройдём через реликтовый лес и окажемся у места, где человека охватывает ощущение единения с природой.
Описание экскурсии
9:30 — начало сбора путешественников
11:00 — дегустация вина, чачи и мёда
12:00 — Бзыбское ущелье
12:15 — водопад Девичьи Слёзы
12:30 — водопад Мужские Слёзы
12:45 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
13:00 — Голубое озеро
14:00 — озеро Рица
15:00 — водопад Влюблённых
16:00 — Гегский водопад
17:00 — реликтовый лес — пешая прогулка около 3 км
18:00 — озеро Малая Рица
По пути
- вы услышите легенды о водопадах с поэтичными названиями
- узнаете, почему Голубое озеро не меняет цвет в течение года
- сделаете фантастической красоты фотографии
- полюбуетесь самшитом, буком и древними горными породами
- увидите, как горы и лес отражаются в прозрачной воде Малой Рицы
Организационные детали
- Едем на внедорожниках УАЗ Hunter на 6–8 мест, УАЗ Patriot на 8 мест, Toyota Land Cruiser 100 до 6 мест, Toyota Sequoia до 7 мест, Toyota Land Cruiser Prado до 6 мест или Mitsubishi Pajero
- Дегустации и страховка входят в стоимость
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор Рицинского национального парка: взрослые — 1000 ₽, дети 8–12 лет — 500 ₽
- Обед — средний чек ~700 ₽ за чел.
- Тарзанка — 1000 ₽ за чел. (по желанию)
во вторник и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский билет из Сухума (от 10 до 12 лет)
|3200 ₽
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1739 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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