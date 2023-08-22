Подробнее

Альпийские луга, которые мы увидим в рамках нашего однодневного тура, возвышаются на 2000 метров над уровнем моря. Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы». Здесь действительно сказочно.

Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица. Приятным дополнением экскурсии станет дегустация местного вина и мёда.