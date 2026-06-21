Едем по одному из самых живописных маршрутов Абхазии.
Вы увидите знаменитое озеро Рица, Бзыбское ущелье, Голубое озеро, побываете у Гегского и Молочного водопадов. А по пути попробуете местные вино и мёд и услышите истории о природе и легенды кавказских гор.
Вы увидите знаменитое озеро Рица, Бзыбское ущелье, Голубое озеро, побываете у Гегского и Молочного водопадов. А по пути попробуете местные вино и мёд и услышите истории о природе и легенды кавказских гор.
Описание экскурсии
Примерный тайминг поездки
10:00 — сбор путешественников в Сухуме
10:30 — сбор путешественников в Новом Афоне
11:00 — сбор путешественников в Гудауте
12:00 — дегустация мёда и вина 18+
13:00 — Бзыбское ущелье
14:15 — водопад Девичьи Слёзы
14:30 — водопад Мужские Слёзы
14:45 — подвесной мост через реку Бзыбь
15:15 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
15:40 — Голубое озеро
15:50 — Чабгарский карниз и смотровая площадка «Прощай, Родина»
17:00 — водопад Влюблённых
17:30 — Гегский водопад
18:30 — озеро Рица
По пути вы
- Услышите легенды Рицинского национального парка
- Перейдёте по подвесному мосту над рекой Бзыбь
- Сделаете эффектные фотографии со смотровой площадки «Прощай, Родина»
- Узнаете, почему Голубое озеро не меняет цвет в течение года
Организационные детали
- Едем на комфортабельных внедорожниках
- Дегустации входят в стоимость
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор Рицинского национального парка: взрослые — 1000 ₽, дети 8–12 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
- Обед — средний чек около 800 ₽ за чел.
- Тарзанка — 1000 ₽ за чел. (по желанию)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|2900 ₽
|Стандартный
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1725 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду Левону(Лёве), данный тур рекомендую на сто процентов!
+2
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