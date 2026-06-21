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Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии

Увидеть самые впечатляющие природные места Рицинского национального парка (из Сухума)
Едем по одному из самых живописных маршрутов Абхазии.

Вы увидите знаменитое озеро Рица, Бзыбское ущелье, Голубое озеро, побываете у Гегского и Молочного водопадов. А по пути попробуете местные вино и мёд и услышите истории о природе и легенды кавказских гор.
5
1 отзыв
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии

Описание экскурсии

Примерный тайминг поездки

10:00 — сбор путешественников в Сухуме

10:30 — сбор путешественников в Новом Афоне

11:00 — сбор путешественников в Гудауте

12:00 — дегустация мёда и вина 18+

13:00 — Бзыбское ущелье

14:15 — водопад Девичьи Слёзы

14:30 — водопад Мужские Слёзы

14:45 — подвесной мост через реку Бзыбь

15:15 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

15:40 — Голубое озеро

15:50 — Чабгарский карниз и смотровая площадка «Прощай, Родина»

17:00 — водопад Влюблённых

17:30 — Гегский водопад

18:30 — озеро Рица

По пути вы

  • Услышите легенды Рицинского национального парка
  • Перейдёте по подвесному мосту над рекой Бзыбь
  • Сделаете эффектные фотографии со смотровой площадки «Прощай, Родина»
  • Узнаете, почему Голубое озеро не меняет цвет в течение года

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных внедорожниках
  • Дегустации входят в стоимость
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор Рицинского национального парка: взрослые — 1000 ₽, дети 8–12 лет — 500 ₽, дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед — средний чек около 800 ₽ за чел.
  • Тарзанка — 1000 ₽ за чел. (по желанию)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Школьники2900 ₽
Стандартный3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1725 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду Левону(Лёве), данный тур рекомендую на сто процентов!
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду+2
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
Джип тур по горной Абхазии прошел просто замечательно, спасибо большое организаторам, особенная благодарность нашему водителю гиду
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