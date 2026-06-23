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В сердце гор: путешествие к озеру Рица без суеты и толп

Главные сокровища Абхазии, комфортный маршрут и достаточно времени для отдыха на природе
За один день вы увидите самые впечатляющие пейзажи Абхазии и почувствуете её особый характер.

Мы отправимся в Рицинский реликтовый национальный парк — край глубоких ущелий, бурных рек, водопадов и горных озёр.

По дороге будем останавливаться в самых красивых местах, любоваться панорамами и говорить об истории, традициях и современной жизни республики.
5
1 отзыв
В сердце гор: путешествие к озеру Рица без суеты и толп
В сердце гор: путешествие к озеру Рица без суеты и толп
В сердце гор: путешествие к озеру Рица без суеты и толп

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Сухума

По пути поговорим об истории края, особенностях абхазского характера и традициях гостеприимства.

10:20 — Бзыбское ущелье

Здесь горные склоны почти вплотную подходят к дороге, а река Бзыбь прорезает ущелье среди отвесных скал.

10:50 — Голубое озеро

Сделаем остановку у знаменитого водоёма с удивительно яркой водой, которая сохраняет свой оттенок в любое время года.

11:20 — Юпшарский каньон

Проедем через знаменитый «Каменный мешок» — узкое ущелье, где скалы поднимаются на сотни метров вверх.

12:00 — озеро Рица

У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по берегу, сделать фотографии, насладиться горными панорамами и просто отдохнуть в окружении природы.

13:30 — обед с блюдами абхазской кухни

Заедем в проверенное кафе, где можно попробовать мамалыгу, домашние сыры, мясо на углях и другие традиционные блюда.

15:30 — смотровые площадки и секретные локации

Я покажу несколько менее известных точек с лучшими видами на горы и озеро — мест, куда редко добираются большие группы.

17:00 — возвращение в Сухум

Организационные детали

  • Едем на надёжном японском минивэне с кондиционером и мягкой подвеской
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (в горах плохая связь)
    * Дополнительные расходы:
    — билет в Рицинский национальный парк: 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский до 12 лет
    — обед: средний чек 800–1300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кобзач
Кобзач — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Родился и вырос в Абхазии, знаю каждый уголок своей родины. Свободно владею русским языком. Могу встретить вас в любом районе от Сочи до Сухума и провести незабываемую экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной волне. Рассказывал очень много интересных историй и легенд, учел все наши пожелания. Мы остались очень довольны, т. к. имеется опыт групповых и индивидуальных экскурсий в Абхазии. Однозначно рекомендуем!
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной
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