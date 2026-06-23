По пути поговорим об истории края, особенностях абхазского характера и традициях гостеприимства.
10:20 — Бзыбское ущелье
Здесь горные склоны почти вплотную подходят к дороге, а река Бзыбь прорезает ущелье среди отвесных скал.
10:50 — Голубое озеро
Сделаем остановку у знаменитого водоёма с удивительно яркой водой, которая сохраняет свой оттенок в любое время года.
11:20 — Юпшарский каньон
Проедем через знаменитый «Каменный мешок» — узкое ущелье, где скалы поднимаются на сотни метров вверх.
12:00 — озеро Рица
У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по берегу, сделать фотографии, насладиться горными панорамами и просто отдохнуть в окружении природы.
13:30 — обед с блюдами абхазской кухни
Заедем в проверенное кафе, где можно попробовать мамалыгу, домашние сыры, мясо на углях и другие традиционные блюда.
15:30 — смотровые площадки и секретные локации
Я покажу несколько менее известных точек с лучшими видами на горы и озеро — мест, куда редко добираются большие группы.
17:00 — возвращение в Сухум
Организационные детали
Едем на надёжном японском минивэне с кондиционером и мягкой подвеской
Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (в горах плохая связь) * Дополнительные расходы: — билет в Рицинский национальный парк: 1000 ₽ взрослый, 500 ₽ детский до 12 лет — обед: средний чек 800–1300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кобзач — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Родился и вырос в Абхазии, знаю каждый уголок своей родины. Свободно владею русским языком. Могу встретить вас в любом районе от Сочи до Сухума и провести незабываемую экскурсию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная, интересная. Нашим гидом был Кобзач, выше всяких похвал, мы были на одной волне. Рассказывал очень много интересных историй и легенд, учел все наши пожелания. Мы остались очень довольны, т. к. имеется опыт групповых и индивидуальных экскурсий в Абхазии. Однозначно рекомендуем!
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