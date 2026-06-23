За один день вы увидите самые впечатляющие пейзажи Абхазии и почувствуете её особый характер. Мы отправимся в Рицинский реликтовый национальный парк — край глубоких ущелий, бурных рек, водопадов и горных озёр. По дороге будем останавливаться в самых красивых местах, любоваться панорамами и говорить об истории, традициях и современной жизни республики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 13 050 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сухуме

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Сухума

По пути поговорим об истории края, особенностях абхазского характера и традициях гостеприимства.

10:20 — Бзыбское ущелье

Здесь горные склоны почти вплотную подходят к дороге, а река Бзыбь прорезает ущелье среди отвесных скал.

10:50 — Голубое озеро

Сделаем остановку у знаменитого водоёма с удивительно яркой водой, которая сохраняет свой оттенок в любое время года.

11:20 — Юпшарский каньон

Проедем через знаменитый «Каменный мешок» — узкое ущелье, где скалы поднимаются на сотни метров вверх.

12:00 — озеро Рица

У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по берегу, сделать фотографии, насладиться горными панорамами и просто отдохнуть в окружении природы.

13:30 — обед с блюдами абхазской кухни

Заедем в проверенное кафе, где можно попробовать мамалыгу, домашние сыры, мясо на углях и другие традиционные блюда.

15:30 — смотровые площадки и секретные локации

Я покажу несколько менее известных точек с лучшими видами на горы и озеро — мест, куда редко добираются большие группы.

17:00 — возвращение в Сухум

Организационные детали