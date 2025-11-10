Экскурсия начинается с прогулки по карстовому ущелью Черниговка, где вы насладитесь прохладой и красотой природы. Затем посетите уединённые Ольгинские водопады, где можно искупаться в природной чаше. Обед в национальном кафе подарит вкус абхазской кухни. Завершите день в термальных источниках Кындыг, расслабляясь в горячих бассейнах и наслаждаясь массажными струями. На обратном пути вас ждёт вид на Сухум с высоты

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Ущелье Черниговка. Начнём путешествие с прогулки вдоль горной реки Мачара в карстовом ущелье. Прохлада, моховые деревья, журчание воды и ощущение полного единения с природой — всё это ждёт вас здесь.

Ольгинские водопады. Уединённое и живописное место, которое редко встречается в программах стандартных туров. У желающих будет возможность искупаться в природной чаше под водопадом.

Обед в национальном кафе. Насладимся блюдами абхазской кухни — с ароматной мамалыгой, свежим сыром, мясом и домашним вином.

Термальный источник Кындыг. Большие открытые бассейны с горячей минеральной водой, массажные струи, природные грязевые ванны — идеальное завершение активного дня.

Смотровая площадка на Сухум. На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться видом на столицу Абхазии с высоты — особенно красивой в предзакатное время.

Вы узнаете:

Почему в Абхазии так много эвкалиптов

Где находится и как называется самая глубокая пещера в мире

Откуда появились медведи на Ольгинских водопадах

Где родился Лаврентий Берия

Крадут ли в наши дни невест в Абхазии

И многое другое

Примерный тайминг

8:00–9:15 — встреча

— встреча 10:00–11:30 — гуляем по ущелью Черниговка

— гуляем по ущелью Черниговка 12:30–14:30 — посещаем Ольгинские водопады

— посещаем Ольгинские водопады 15:00–16:00 — обед в Апацхе (национальное кафе)

— обед в Апацхе (национальное кафе) 17:00–18:30 — купание в термальных источниках Кындыг

— купание в термальных источниках Кындыг 19:15–19:40 — смотровая площадка с видом на Сухум

— смотровая площадка с видом на Сухум 20:00 — отправление назад

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе

Возьмите с собой наличные деньги и купальные принадлежности

Дополнительные расходы