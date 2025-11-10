Мои заказы

Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума

Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Экскурсия начинается с прогулки по карстовому ущелью Черниговка, где вы насладитесь прохладой и красотой природы. Затем посетите уединённые Ольгинские водопады, где можно искупаться в природной чаше. Обед в национальном кафе подарит вкус абхазской кухни.

Завершите день в термальных источниках Кындыг, расслабляясь в горячих бассейнах и наслаждаясь массажными струями. На обратном пути вас ждёт вид на Сухум с высоты

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 💦 Купание в водопадах
  • 🍽️ Вкусная абхазская кухня
  • 🛁 Расслабление в термальных источниках
  • 🌄 Панорамный вид на Сухум
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Ущелье Черниговка
  • Ольгинские водопады
  • Термальный источник Кындыг
  • Смотровая площадка на Сухум

Описание экскурсии

Ущелье Черниговка. Начнём путешествие с прогулки вдоль горной реки Мачара в карстовом ущелье. Прохлада, моховые деревья, журчание воды и ощущение полного единения с природой — всё это ждёт вас здесь.

Ольгинские водопады. Уединённое и живописное место, которое редко встречается в программах стандартных туров. У желающих будет возможность искупаться в природной чаше под водопадом.

Обед в национальном кафе. Насладимся блюдами абхазской кухни — с ароматной мамалыгой, свежим сыром, мясом и домашним вином.

Термальный источник Кындыг. Большие открытые бассейны с горячей минеральной водой, массажные струи, природные грязевые ванны — идеальное завершение активного дня.

Смотровая площадка на Сухум. На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться видом на столицу Абхазии с высоты — особенно красивой в предзакатное время.

Вы узнаете:

  • Почему в Абхазии так много эвкалиптов
  • Где находится и как называется самая глубокая пещера в мире
  • Откуда появились медведи на Ольгинских водопадах
  • Где родился Лаврентий Берия
  • Крадут ли в наши дни невест в Абхазии
  • И многое другое

Примерный тайминг

  • 8:00–9:15 — встреча
  • 10:00–11:30 — гуляем по ущелью Черниговка
  • 12:30–14:30 — посещаем Ольгинские водопады
  • 15:00–16:00 — обед в Апацхе (национальное кафе)
  • 17:00–18:30 — купание в термальных источниках Кындыг
  • 19:15–19:40 — смотровая площадка с видом на Сухум
  • 20:00 — отправление назад

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Возьмите с собой наличные деньги и купальные принадлежности

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Черниговку — 300 ₽ с чел.
  • Посещение Ольгинских водопадов — 300 ₽ с чел.
  • Термальные источники — 400 ₽ с чел.
  • Обед (по желанию) — от 500 ₽

Николай
Николай — ваш гид в Сухуме
Я родом из России, но уже более 10 лет проживаю в Абхазии. Лицензированный гид по Абхазии — более 10 лет провожу экскурсии по этому краю. Покажу всё самое интересное в
читать дальше

городах, на природе и места, где влюбляются в Абхазию. Знаю лучшие гостиницы, рестораны, где готовят как дома, и забочусь о вашем комфорте. Индивидуальные туры проходят на комфортном 7-местном автомобиле. Большое внимание уделяется безопасному вождению и отсутствию спешки.

Входит в следующие категории Сухума

