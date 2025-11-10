Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Экскурсия начинается с прогулки по карстовому ущелью Черниговка, где вы насладитесь прохладой и красотой природы. Затем посетите уединённые Ольгинские водопады, где можно искупаться в природной чаше. Обед в национальном кафе подарит вкус абхазской кухни.
Завершите день в термальных источниках Кындыг, расслабляясь в горячих бассейнах и наслаждаясь массажными струями. На обратном пути вас ждёт вид на Сухум с высоты
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Сухуме
Я родом из России, но уже более 10 лет проживаю в Абхазии. Лицензированный гид по Абхазии — более 10 лет провожу экскурсии по этому краю. Покажу всё самое интересное в читать дальше
городах, на природе и места, где влюбляются в Абхазию. Знаю лучшие гостиницы, рестораны, где готовят как дома, и забочусь о вашем комфорте. Индивидуальные туры проходят на комфортном 7-местном автомобиле. Большое внимание уделяется безопасному вождению и отсутствию спешки.