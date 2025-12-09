Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Сухуме – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Сухуме, цены от 11 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Заповедное озеро Рица
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
«Начнём день у Мерхеульского источника — здесь можно набрать природную минеральную воду, а рядом заглянуть в дегустационный зал с местными напитками»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
На машине
8 часов
-
15%
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
«Посещение мандаринового сада + дегустация вин, настоек, мяса и сыров»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
11 900 ₽14 000 ₽ за всё до 7 чел.

