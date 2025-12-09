Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедное озеро Рица: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
«Начнём день у Мерхеульского источника — здесь можно набрать природную минеральную воду, а рядом заглянуть в дегустационный зал с местными напитками»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
«Посещение мандаринового сада + дегустация вин, настоек, мяса и сыров»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
11 900 ₽
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 11 900 до 16 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 36 ⭐ отзывов, цены от 11900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль