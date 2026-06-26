Едем мимо ущелий и водопадов к альпийским лугам, откуда открываются панорамы Главного Кавказского хребта и долины реки Псху.
По пути будут дегустации местных продуктов, знаменитые природные локации Рицинского национального парка и фантастической красоты горные пейзажи.
По пути будут дегустации местных продуктов, знаменитые природные локации Рицинского национального парка и фантастической красоты горные пейзажи.
Описание экскурсии
Примерный тайминг поездки
9:30 — начало сбора путешественников
11:00 — дегустация мёда, чачи и вина 18+
12:00 — водопад Девичьи Слёзы
12:15 — водопад Мужские Слёзы
12:30 — пасека и медовый двор
12:45 — подвесной мост через реку Бзыбь
13:00 — тарзанка (по желанию)
13:15 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
14:00 — Голубое озеро
14:15 — смотровая площадка «Прощай, Родина»
15:00 — озеро Рица
16:00 — водопад Птичий Клюв
17:30 — перевал Пыв (Анчхо), 2050 м над уровнем моря
По пути вы
- Перейдёте по подвесному мосту над рекой Бзыбь
- Услышите легенды о водопадах
- Узнаете, почему Голубое озеро сохраняет свой необычный цвет круглый год
- Сделаете фотографии со смотровой площадки «Прощай, Родина»
- По желанию прокатитесь на тарзанке над горным ущельем
- Окажетесь в точке старта горных маршрутов
Организационные детали
- Едем на комфортабельных на внедорожниках
- Дегустации и страховка входят в стоимость
- С вами будет водитель-гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор Рицинского национального парка: взрослые — 1000 ₽, дети 8–12 лет — 500 ₽
- Обед — средний чек около 800 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|3500 ₽
|Детский билет из Сухума (от 10 до 12 лет)
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1725 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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