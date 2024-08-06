Путешествие в горное село Каманы откроет перед вами сокровища православных святынь Абхазии.
Вы посетите Каманский мужской монастырь святителя Иоанна Златоуста VI века, искупаетесь в святом целительном источнике и увидите гробницу Святого мученика Васелиска VI века.
Также можно подняться к месту третьего обретения головы Иоанна Крестителя и осмотреть руины древнего храма. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и духовному наследию региона
Вы посетите Каманский мужской монастырь святителя Иоанна Златоуста VI века, искупаетесь в святом целительном источнике и увидите гробницу Святого мученика Васелиска VI века.
Также можно подняться к месту третьего обретения головы Иоанна Крестителя и осмотреть руины древнего храма. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и духовному наследию региона
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Монастырь Иоанна Златоуста
- 💧 Купание в святом источнике
- 🕍 Гробница Святого мученика Васелиска
- 🌄 Руины древнего храма
- 🗺️ Место третьего обретения головы Иоанна Крестителя
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что можно увидеть
- Каманский мужской монастырь
- Святой целительный источник
- Гробница Святого мученика Васелиска
- Руины древнего храма
- Место третьего обретения головы Иоанна Крестителя
Описание экскурсии
Абхазия занимает 3 место в мире по количеству святых мест на единицу площади. Древние храмы Абхазии можно встретить во всех частях страны. Экскурсия в село Каманы из Сухума рассчитана на полдня. Организованная экскурсию с гидом, глубоко знающим тонкости этой тематики. Горное село Каманы — настоящая сокровищница, в которой находятся важные православные святыни Абхазии. Здесь вы побываете в Каманском мужском монастыре святителя Иоанна Златоуста VI в., искупаетесь в святом целительном источнике, посетите гробницу Святого мученика Васелиска VI в. и осмотрите руины древнего храма. По желанию, вы также сможете подняться к месту третьего обретения головы Иоанна Крестителя., Маршрут:
- Посещение Каманского мужского монастыря Иоанна Златоуста VI в.
- Купание в Святом целительном источнике • Посещение гробницы Святого Васелиска IV в.
- Осмотр руин древнего храма. По желанию: третье обретенье головы Иоанна Крестителя. Важная информация: Если вы будете купаться в святом источнике, пожалуйста позаботьтесь, чтобы ваш купальный костюм не был слишком открытым. В идеале для купания нужна простая сорочка.
Ежедневно в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 500 ₽
|Детский (7-11)
|1 400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каманский мужской монастырь святителя Иоанна Златоуста VI в
- Святой целительный источник
- Гробница Святого мученика Васелиска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Уважаемые гости! Для удобства и быстрого получения интересующей вас информации, пожалуйста оставляйте контактный телефон и электронную почту, даже если Вы просто хотите задать вопрос. Это очень сокращает время Вашего ожидания. Наш менеджер свяжется с вами в течение 1 часа после Вашего обращения
- В Абхазии время московское, обращайте внимание при пересечении границы, чтоб не сбилось
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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