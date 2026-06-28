Групповая
до 20 чел.
Кындыг, Черниговка и минеральные источники: релакс-экскурсия из Сухума
Уехать туда, где природа лечит
Начало: У вашего отеля
«13:00–13:10 — Мерхеулский минеральный источник»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2100 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
К ущелью Черниговка и минеральному источнику Мархаул - из Сухума
Побывать у водопадов, каменных колодцев и целебных источников за 1 день
Начало: В центре Сухума
«Минеральный источник «Мархаул» — вода из самых недр земли»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 20 чел.
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель
«У вас будет возможность полюбоваться диковинным ущельем со множеством водопадов, сделать необычные фотографии, вкусить воды из минерального источника «Мархеул» и, по желанию, отведать национальные блюда»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница 11-00
Завтра в 11:00
24 авг в 11:00
1710 ₽
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Всего 20 отзывов в Сухуме в категории "Минеральные источники"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Минеральные источники»
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