Где-то среди гор спрятались крупнейшая религиозная святыня Абхазии — Новый Афон. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов и паломников.
У нас будет всего лишь 6 часов, чтобы познакомиться с историей этого места и узнать все о жизни монахов в современных реалиях. Экскурсия проводится в мини-группе — со мной нет никакой спешки.
У нас будет всего лишь 6 часов, чтобы познакомиться с историей этого места и узнать все о жизни монахов в современных реалиях. Экскурсия проводится в мини-группе — со мной нет никакой спешки.
Описание экскурсииПутешествие в Новый Афон Приглашаю вас отправиться из Сухума в Новый Афон — одно из самых известных духовных мест Абхазии. За время экскурсии вы познакомитесь с историей города, окружённого оливковыми рощами, цитрусовыми садами, виноградниками и живописными горными пейзажами. Главные святыни города Вы посетите Новоафонский монастырь и Храм Симона Кананита, узнаете об их истории и значении для православного мира. Также пройдёте по знаменитой тропе грешников и увидите рукотворный водопад на реке Псцырха. Если вы захотите глубже познакомиться с историей абхазской святыни, по желанию можно организовать посещение кельи Симона Кананита или кельи апостола.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новоафонский монастырь
- Тропа грешников
- Лебединое озеро
- Рукотворный водопад на р. Псцырха
- Храм Симона Канонита
- Новоафонская пещера или Анакопия
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру - 700 рублей
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Были на экскурсии в Абхазии 18-19.08.2020 года. Большое спасибо экскурсоводу Мизану за радушный приём в республике Абхазия. Знакомство с новым местом как правило ассоциируется с людьми которых мы встречаем. Впервые
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А
Прекрасный экскурсовод! Спасибо огромное Мизану и его прекрасной жене. Показали красоты Абхазии, рассказали. Так как я не первый раз в Абхазии поправили экскурсию под нас, успели посмотреть столько новой красоты и я надеюсь, что это не все, обязательно вернёмся и закажем ещё! Вернулись счастливые и обновлённые. Спасибо вашему прекрасному народу и вашей невероятной стране.
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А
Прекрасный экскурсовод! Спасибо огромное Мизану и его прекрасной жене. Показали красоты Абхазии, рассказали. Так как я не первый раз в Абхазии поправили экскурсию под нас, успели посмотреть столько новой красоты и я надеюсь, что это не все, обязательно вернёмся и закажем ещё! Вернулись счастливые и обновлённые. Спасибо вашему прекрасному народу и вашей невероятной стране.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо!
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Е
Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку!
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Д
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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