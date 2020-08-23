Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

В Виктор читать дальше уменьшить приехали в Абхазию семьей на 2 дня, побывали в Новом Афоне и на озере Рица. Необыкновенная природа, красота и теплота наполняют сердце и лечат душу. Абхазия - страна души. Конечно республика нуждается во внимании и денежных средствах,но красота этих мест снимает барьеры времени, наслаждаешься лишь текущим моментом. И люди которые нас сопровождали эти 2 дня очень любят, уважают и гордятся своей республикой, своей Родиной! Большое спасибо Вам за чувство сопричастия нас к вашим традициям! Были на экскурсии в Абхазии 18-19.08.2020 года. Большое спасибо экскурсоводу Мизану за радушный приём в республике Абхазия. Знакомство с новым местом как правило ассоциируется с людьми которых мы встречаем. Впервые Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Прекрасный экскурсовод! Спасибо огромное Мизану и его прекрасной жене. Показали красоты Абхазии, рассказали. Так как я не первый раз в Абхазии поправили экскурсию под нас, успели посмотреть столько новой красоты и я надеюсь, что это не все, обязательно вернёмся и закажем ещё! Вернулись счастливые и обновлённые. Спасибо вашему прекрасному народу и вашей невероятной стране. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Прекрасный экскурсовод! Спасибо огромное Мизану и его прекрасной жене. Показали красоты Абхазии, рассказали. Так как я не первый раз в Абхазии поправили экскурсию под нас, успели посмотреть столько новой красоты и я надеюсь, что это не все, обязательно вернёмся и закажем ещё! Вернулись счастливые и обновлённые. Спасибо вашему прекрасному народу и вашей невероятной стране. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия очень понравилась. Это даже не экскурсия, скорее –"туристический моноспектакль". Мизан – историк, увлекательный рассказчик; ненавязчиво, в меру эмоционально и поэтично он открывает мир своей прекрасной Родины. Рекомендую всем, кто ценит свое время и любит умные, духовные, добрые путешествия. После такого невозможно не влюбиться в Абхазию. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Лучше не может быть! Мизан -супер!!! Я хотела показать Абхазию дочери. Она влюбилась в этот край(моя родина, кстати) И в этом не малая заслуга Мизана. Профессионал, мастер своего дела, патриот, горячо любящий свою родину. Более того, человек, который отстаивал свободу с оружием в руках! Уважение и поклон этому человеку! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет