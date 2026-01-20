Мои заказы

Экскурсии к озерам Сухума

Найдено 25 экскурсий в категории «Озера» в Сухуме, цены от 1755 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
6 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Познакомиться с историей, культурой и первозданной природой Абхазии без толп туристов
Начало: По месту вашего проживания
«С комфортом и не спеша мы отвезём вас к высокогорному озеру Рица через бывшую Анакопию (ныне — Новый Афон)»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дикая природа Абхазии
Пешая
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
«Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов и познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
На машине
Джиппинг
8 часов
80 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Теперь и мы можем полюбоваться прекрасным озером»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
«От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские слезы, слияние рек Гега и Юпшара»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Сухума к озеру Рица. Полюбуйтесь каньонами и водопадами, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
«Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной»
26 янв в 07:00
2 фев в 07:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
На машине
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«На этой экскурсии вы познакомитесь с колоритными природными местами Абхазии — от Юпшарского каньона и Голубого озера до знаменитой Рицы»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
8 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Начало: По договоренности
«Голубое озеро — здесь вы сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь»
Завтра в 06:00
22 янв в 07:00
11 700 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Джиппинг «Высокогорное озеро Мзы»
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Джиппинг «Высокогорное озеро Мзы»
Начало: По адресу проживания города Сухум
«Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров»
Расписание: Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00
22 янв в 09:00
25 янв в 09:00
3250 ₽ за человека
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
На машине
12 часов
42 отзыва
Водная прогулка
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
«Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота»»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Джиппинг «Озеро Рица - Гегский водопад - Молочный водопад»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джиппинг «Озеро Рица - Гегский водопад - Молочный водопад»
Начало: Место вашего проживания
«Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за человека
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
На машине
8 часов
-
30%
23 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
«Я устрою для вас именно такое путешествие: по высокогорным дорогам мимо величественных каньонов к знаменитому озеро Рица»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Сухума на озеро Рица
8 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума на озеро Рица
Начало: Забираем по месту проживания (ваш адрес), Сухум, Н...
«водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», • Голубое озеро, • Юпшарский каньон, • Чабгарский карниз, • руины древних крепостей»
Расписание: Ежедневно, в 9 утра
22 янв в 09:00
25 янв в 09:00
2200 ₽ за человека
Озеро Рица и Новый Афон
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Путешествие в сердце Абхазии. Озеро Рица и Новый Афон откроют перед вами захватывающие виды и древние тайны
Начало: По договоренности
«Прокатимся на озеро Рица, по дороге вас ждёт мой увлекательный рассказ об истории нашей страны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
23 000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Сухума: озеро Рица + Новый Афон
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума: озеро Рица + Новый Афон
Отдохнуть среди гор, водопадов и старинных храмов
«Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума
Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Начало: У вашего отеля
«А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
На машине
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
«Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
9 часов
-
10%
61 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель
«Подробнее В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно 9:30
23 янв в 09:30
25 янв в 09:30
1755 ₽1950 ₽ за человека
Новый Афон и озеро Рица
11 часов
-
8%
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон и озеро Рица
Начало: Ваш отель
«Мы расскажем вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере»
Расписание: Среда, суббота в 9:00
23 мая в 09:00
2576 ₽2800 ₽ за человека
Озеро Рица и абхазское застолье
12 часов
-
12%
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Путешествие в сердце Абхазии с посещением озера Рица и традиционным застольем в селе Дурипш. Насладитесь природой и культурой Кавказа
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье 9-00
21 мая в 09:00
23 мая в 09:00
1760 ₽2000 ₽ за человека
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вы осмотрите легендарное озеро и сделаете множество снимков на память»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сухум + Озеро Рица
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сухум + Озеро Рица
Начало: По договоренности
«Далее, наш путь лежит к озеру Рица»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
11 700 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Озеро Рица, Гегский водопад и перевал Пыв - один день в сердце Абхазии
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица, Гегский водопад и перевал Пыв - один день в сердце Абхазии
Большое путешествие по стране души - из Сухума
«Мы поднимемся по бездорожью к Гегскому водопаду, проедем через Юпшарские ворота, насладимся умиротворяющей атмосферой озера Рица и наберём воды из горного источника»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
На машине
3 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
Индивидуальная фотопрогулка к озеру Рица - это возможность запечатлеть незабываемые моменты в окружении природной красоты Абхазии
«Живописный маршрут: горные реки, водопад, ущелья, самшитовый лес, горное озеро, дача Сталина и даже прогулка на катере (по желанию)»
1 апр в 15:30
2 апр в 15:30
15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
  1. Курортная Гагра и озеро Рица;
  2. Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон;
  3. Дикая природа Абхазии;
  4. Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад;
  5. Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица;
  2. Новый Афон;
  3. Новоафонский монастырь;
  4. Новоафонская пещера;
  5. Набережная Махаджиров;
  6. Ущелье Черниговка;
  7. Термальные источники Кындыг;
  8. Самое главное;
  9. Ботанический сад;
  10. Приморский парк.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Озера" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 1755 до 24 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 316 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Сухуме на 2026 год по теме «Озера», 316 ⭐ отзывов, цены от 1755₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март