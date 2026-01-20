Водная прогулка
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
«Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Познакомиться с историей, культурой и первозданной природой Абхазии без толп туристов
Начало: По месту вашего проживания
«С комфортом и не спеша мы отвезём вас к высокогорному озеру Рица через бывшую Анакопию (ныне — Новый Афон)»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикая природа Абхазии
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
«Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов и познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Теперь и мы можем полюбоваться прекрасным озером»
24 янв в 08:30
25 янв в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
«От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедное озеро Рица
Откройте для себя Рицинский национальный парк, узнайте его легенды и насладитесь видами каньонов, водопадов и озер
«Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские слезы, слияние рек Гега и Юпшара»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Сухума
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Сухума к озеру Рица. Полюбуйтесь каньонами и водопадами, наслаждаясь комфортом и уникальными видами
«Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной»
26 янв в 07:00
2 фев в 07:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Из Сухума - по национальному парку к озеру Рица
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории о жизни в Абхазии. Узнайте больше о культуре и традициях региона
Начало: У вашего места отдыха в Сухуме
«На этой экскурсии вы познакомитесь с колоритными природными местами Абхазии — от Юпшарского каньона и Голубого озера до знаменитой Рицы»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Начало: По договоренности
«Голубое озеро — здесь вы сделаете фотографии на фоне удивительно яркой воды, встретите павлинов, а желающие смогут рядом прокатиться на тарзанке вдоль реки Бзыбь»
Завтра в 06:00
22 янв в 07:00
11 700 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джиппинг «Высокогорное озеро Мзы»
Начало: По адресу проживания города Сухум
«Поход до самого озера идёт по удобной горной тропе, длина которой составляет около 6-ти километров»
Расписание: Во вторник, четверг, воскресение с 09:00 до 22:00
22 янв в 09:00
25 янв в 09:00
3250 ₽ за человека
Водная прогулка
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
«Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота»»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джиппинг «Озеро Рица - Гегский водопад - Молочный водопад»
Начало: Место вашего проживания
«Расшифруете необычные названия местных водопадов, впечатлитесь цветом воды в Голубом озере, проникнетесь мощью и величием Юпшарского каньона»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Путешествие к озеру Рица - это возможность увидеть величественные каньоны и водопады Абхазии, а также познакомиться с её историей и традициями
Начало: В Сухуме
«Я устрою для вас именно такое путешествие: по высокогорным дорогам мимо величественных каньонов к знаменитому озеро Рица»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума на озеро Рица
Начало: Забираем по месту проживания (ваш адрес), Сухум, Н...
«водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», • Голубое озеро, • Юпшарский каньон, • Чабгарский карниз, • руины древних крепостей»
Расписание: Ежедневно, в 9 утра
22 янв в 09:00
25 янв в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Озеро Рица и Новый Афон
Путешествие в сердце Абхазии. Озеро Рица и Новый Афон откроют перед вами захватывающие виды и древние тайны
Начало: По договоренности
«Прокатимся на озеро Рица, по дороге вас ждёт мой увлекательный рассказ об истории нашей страны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
23 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума: озеро Рица + Новый Афон
Отдохнуть среди гор, водопадов и старинных храмов
«Голубое озеро — кристально чистый водоём, не замерзающий круглый год»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума
Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Начало: У вашего отеля
«А также заедете на Голубое озеро с водой редкого неземного цвета»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
«Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Начало: Ваш отель
«Подробнее В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы, зарядитесь спокойствием Голубого озера и полюбуетесь водопадами Девичьи и Мужские слезы»
Расписание: Ежедневно 9:30
23 янв в 09:30
25 янв в 09:30
1755 ₽
1950 ₽ за человека
-
8%
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон и озеро Рица
Начало: Ваш отель
«Мы расскажем вам о происхождении необыкновенно красивого озера Рица, поделимся легендами о храме Симона Канонита и Голубом озере»
Расписание: Среда, суббота в 9:00
23 мая в 09:00
2576 ₽
2800 ₽ за человека
-
12%
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица и абхазское застолье
Путешествие в сердце Абхазии с посещением озера Рица и традиционным застольем в селе Дурипш. Насладитесь природой и культурой Кавказа
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье 9-00
21 мая в 09:00
23 мая в 09:00
1760 ₽
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к озеру Рица и в Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вы осмотрите легендарное озеро и сделаете множество снимков на память»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сухум + Озеро Рица
Начало: По договоренности
«Далее, наш путь лежит к озеру Рица»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
11 700 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица, Гегский водопад и перевал Пыв - один день в сердце Абхазии
Большое путешествие по стране души - из Сухума
«Мы поднимемся по бездорожью к Гегскому водопаду, проедем через Юпшарские ворота, насладимся умиротворяющей атмосферой озера Рица и наберём воды из горного источника»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка на озеро Рица - из Сухума
Индивидуальная фотопрогулка к озеру Рица - это возможность запечатлеть незабываемые моменты в окружении природной красоты Абхазии
«Живописный маршрут: горные реки, водопад, ущелья, самшитовый лес, горное озеро, дача Сталина и даже прогулка на катере (по желанию)»
1 апр в 15:30
2 апр в 15:30
15 000 ₽ за всё до 2 чел.
