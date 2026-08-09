Эта поездка познакомит вас с самой элегантной стороной Буэнос-Айреса.
Мы проедем через престижные северные пригороды, увидим президентскую резиденцию и аристократические кварталы, а затем пересядем на катер и отправимся исследовать живописную дельту Параны — мир островов, каналов и домов на воде.
Мы проедем через престижные северные пригороды, увидим президентскую резиденцию и аристократические кварталы, а затем пересядем на катер и отправимся исследовать живописную дельту Параны — мир островов, каналов и домов на воде.
Описание экскурсии
По пригородам Буэнос-Айреса. Поедем вдоль северной части столицы. По пути нам встретятся набережная Рио-де-ла-Плата, монумент Колумбу, Клуб рыбаков, Парк памяти жертв диктатуры и тематический парк «Святая Земля».
Оливос и президентская резиденция. Заедем в необычную «Зелёную церковь», где витражи создала сама природа, и прогуляемся по пригороду с крупнейшим неоготическим собором.
Прогулка по дельте Тигре. Пересядем на катер и отправимся исследовать дельту Параны. Вы увидите островную жизнь, дома на воде, речные такси, плавучие магазины.
Мы расскажем:
- как север Буэнос-Айреса стал районом роскошных особняков и яхт-клубов
- кто превратил Тигре в популярное место отдыха аргентинской элиты
- где находится вилла создателей ликёра Фернет-Бранка
- почему исчез самый роскошный отель Аргентины
- какое отношение к этим местам имеют пираты, первые экспедиции и Чарльз Дарвин
Организационные детали
- На борту есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по безопасности
- За доплату можно заменить катер на люкс-яхту с фуршетом — уточняйте у организатора
- Тайминг экскурсии можно адаптировать под ваши интересы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 19 туристов
Я из Санкт-Петербурга. Сначала была Грузия — страна солнца, гор и удивительных людей, где я открыл для себя виноделие. Потом — Аргентина. Буэнос-Айрес закрутил, как танго на улице Сан-Тельмо, и вот уже
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