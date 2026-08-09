Эта поездка познакомит вас с самой элегантной стороной Буэнос-Айреса. Мы проедем через престижные северные пригороды, увидим президентскую резиденцию и аристократические кварталы, а затем пересядем на катер и отправимся исследовать живописную дельту Параны — мир островов, каналов и домов на воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $650 за экскурсию

Описание экскурсии

По пригородам Буэнос-Айреса. Поедем вдоль северной части столицы. По пути нам встретятся набережная Рио-де-ла-Плата, монумент Колумбу, Клуб рыбаков, Парк памяти жертв диктатуры и тематический парк «Святая Земля».

Оливос и президентская резиденция. Заедем в необычную «Зелёную церковь», где витражи создала сама природа, и прогуляемся по пригороду с крупнейшим неоготическим собором.

Прогулка по дельте Тигре. Пересядем на катер и отправимся исследовать дельту Параны. Вы увидите островную жизнь, дома на воде, речные такси, плавучие магазины.

Мы расскажем:

как север Буэнос-Айреса стал районом роскошных особняков и яхт-клубов

кто превратил Тигре в популярное место отдыха аргентинской элиты

где находится вилла создателей ликёра Фернет-Бранка

почему исчез самый роскошный отель Аргентины

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Организационные детали