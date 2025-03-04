Показать всё
Мини-группа
до 6 чел.
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
«Обучим управлению сапбордом и отправимся в 2-часовое путешествие по рекам и каналам Тигре, в окружении зелёных островов дельты»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тигре и роскошные пригороды - из Буэнос-Айреса
Проплыть по речным каналам, увидеть президентскую резиденцию и открыть жизнь аргентинской дельты
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $650 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Контрасты Буэнос-Айреса: зеркальный порт и дух иммигрантов
Прогулка по реке на катамаране, яркая Ла-Бока и стадион «Бомбонера»
Начало: В Пуэрто-Мадеро
1 сен в 10:00
4 сен в 10:00
$93 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Андрей, спасибо! Это было супер!!
Вам был полезен этот отзыв?
Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею.
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Буэнос-Айресе в категории "По рекам и каналам"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 650. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Буэнос-Айрес – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь