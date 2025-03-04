Тигре - это место, где каждый найдет что-то для себя. Прогулка на сапборде под руководством опытных инструкторов подарит незабываемые впечатления.
Участники смогут насладиться природой, попробовать традиционный матэ и получить любительские фото и видео.
Это отличная возможность отвлечься от городской суеты и провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой аргентинской Венеции
Участники смогут насладиться природой, попробовать традиционный матэ и получить любительские фото и видео.
Это отличная возможность отвлечься от городской суеты и провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой аргентинской Венеции
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Живописные каналы и реки
- 🛶 Обучение сапбордингу
- 🍵 Знакомство с матэ
- 📸 Фото и видео на память
- 🌿 Природная идиллия
- 👨🏫 Опытные инструкторы
Что можно увидеть
- Каналы Тигре
- Река Лухан
Описание водной прогулки
- Мы встретимся на набережной реки Лухан, недалеко от ж/д станции «Тигре».
- Проведём инструктаж по технике безопасности на воде.
- Выдадим доски и необходимую экипировку.
- Обучим управлению сапбордом и отправимся в 2-часовое путешествие по рекам и каналам Тигре, в окружении зелёных островов дельты.
- На привале угостим вас лёгкими закусками и познакомим с традицией матэ.
Организационные детали
- До места встречи вам нужно доехать самостоятельно (30-60 минут езды от Буэнос-Айреса) — на электричке или автомобиле.
- Информацию о том, что взять с собой и как до нас добраться, вы увидите в билете после бронирования.
- Что включено:
— Аренда качественного и современного оборудования
— Полное сопровождение опытных инструкторов из нашей команды
— Обучение управлению сап-доской
— Лёгкие закуски и напитки
— Знакомство с матэ
— Любительские фото и видео на телефон (пришлём в течение нескольких дней после встречи).
- Дополнительные расходы: трансфер из Буэнос-Айреса в Тигре и обратно — детали уточняйте в сообщении гиду.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Тигре
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Приветствую! Меня зовут Андрей, я сооснователь сап-школы в Санкт-Петербурге. За несколько лет мы уже познакомили с сапами тысячи человек в нашем городе. Ежегодно участвуем в самом масштабном SUP-фестивале Европы. Инструкторы нашей команды также работают в Аргентине. Наши маршруты — не просто прогулки, это встречи с удивительными уголками страны, которыми мы хотим поделиться с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
4 мар 2025
Андрей, спасибо! Это было супер!!
Руслан
4 янв 2025
Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею.
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
И
Ирина
28 ноя 2024
Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц, красивые домики по берегам, проплывающие рядом приветливые люди на каноэ и лодках. Сказка просто) Рекомендую! Андрей приятный собеседник, рассказывал много о жизни в Аргентине, было интересно послушать. Всегда вовремя помогал советами, как подруливать на доске)
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