В нескольких километрах от Буэнос-Айреса находится удивительное место. Всех детей здесь обучают академической гребле.
В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых
В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых
Описание экскурсии
Незабываемый день в гостях у «матери морей» — на реке Парана
Город построен в дельте рек Парана и Лухан. От аргентинской столицы сюда очень легко добраться на электричке — путь займёт не больше часа.
- Мы встретимся в одной из марин на севере Буэнос-Айреса, я заранее пришлю вам координаты
- На лодке пройдём оживлённую и густозаселённую часть города. По пути я расскажу об истории местности и о том, как устроен быт города на воде
- Далее маршрут выведет нас к джунглям через узенькие и мелкие протоки — и так мы доберёмся до главной реки Парана.
- Можно будет сделать остановку для купания. Я проведу вас по мелководью — туда, где формируются новые острова
- Отдохнули, высушились — и идём в обратном направлении. По желанию можем перекусить в кафе на деревьях (оплачивается отдельно)
- На этом наша экспедиция завершается, и мы возвращаемся в столицу. Впечатления, которые вы привезёте из поездки в Тигре, займут особое место в вашем путешествии — обещаю!
Организационные детали
- В стоимость включена прогулка на лодке и полное сопровождение гида
- Дополнительные расходы: такси до марины, обед
- Продолжительность программы может быть увеличена
- С собой обязательно иметь головной убор и солнцезащитный крем
- Экскурсию обычно провожу я, либо меня заменит другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 15 часов 50 минут
Провели экскурсии для 19 туристов
Хола! Я Артур. Живу в Аргентине и много лет исследую эту удивительную страну — от оживлённых улиц Буэнос-Айреса до диких просторов Патагонии и тропиков Игуасу. Моя миссия — помогать вам
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии на «Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
9 авг в 09:30
11 авг в 14:30
от $600 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ярмарка времени - прогулка по Сан-Тельмо
Прогулка по Сан-Тельмо - это не просто экскурсия, а настоящее путешествие сквозь время, где каждый уголок хранит свою историю и атмосферу
Начало: На улице Defensa
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30
9 авг в 11:00
16 авг в 11:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в атмосферу Буэнос-Айреса, посетив знаковые места, связанные с Пероном и Эвитой, и узнайте их историю
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $70 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
$60 за человека
от $555 за экскурсию