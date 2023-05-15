Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции

Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны

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В нескольких километрах от Буэнос-Айреса находится удивительное место. Всех детей здесь обучают академической гребле.

В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых крон, а во время отлива можно не ходить на работу и в школу. Ещё это «дачный» район богатых жителей столицы.

Ах да! И отсюда началось исследование земель будущей Аргентины! Вот такой потрясающий уголок я покажу в нашем неформальном путешествии.
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Незабываемый день в гостях у «матери морей» — на реке Парана

Город построен в дельте рек Парана и Лухан. От аргентинской столицы сюда очень легко добраться на электричке — путь займёт не больше часа.

  • Мы встретимся у ж/д станции «Тигре» и отправимся к месту стоянки лодки.
  • На лодке пройдём оживлённую и густозаселённую часть города. По пути я расскажу об истории местности и о том, как устроен быт города на воде.
  • Далее маршрут выведет нас к джунглям через узенькие и мелкие протоки — и так мы доберёмся до главной реки Парана.
  • Можно будет сделать остановку для купания. Я проведу вас по мелководью — туда, где формируются новые острова. А ещё предложу вспомнить детство и вымазаться в грязи:) Но не в обычной, конечно, — здесь она лечебная.
  • Отдохнули, высушились — и идём в обратном направлении. Впереди у нас ещё одно приключение: обед/ужин в кафе на деревьях.
  • На этом наша экспедиция завершается, и мы возвращаемся в столицу. Впечатления, которые вы привезёте из поездки в Тигре, займут особое место в вашем путешествии — обещаю!

Организационные детали

  • В стоимость включена прогулка на лодке и полное сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: билеты на поезд до станции Тигре и обед (также вы можете взять с собой перекус)
  • Продолжительность программы указана приблизительно
  • С собой обязательно иметь головной убор и солнцезащитный крем
  • Экскурсию обычно провожу я, либо меня заменит другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции «Тигре»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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