В нескольких километрах от Буэнос-Айреса находится удивительное место. Всех детей здесь обучают академической гребле.



В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых крон, а во время отлива можно не ходить на работу и в школу. Ещё это «дачный» район богатых жителей столицы.



Ах да! И отсюда началось исследование земель будущей Аргентины! Вот такой потрясающий уголок я покажу в нашем неформальном путешествии.