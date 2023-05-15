Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
В нескольких километрах от Буэнос-Айреса находится удивительное место. Всех детей здесь обучают академической гребле.
В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых крон, а во время отлива можно не ходить на работу и в школу. Ещё это «дачный» район богатых жителей столицы.
Ах да! И отсюда началось исследование земель будущей Аргентины! Вот такой потрясающий уголок я покажу в нашем неформальном путешествии.
В Тигре плавающие супермаркеты и водные заправки, дома — на сваях, кафе — на деревьях у самых крон, а во время отлива можно не ходить на работу и в школу. Ещё это «дачный» район богатых жителей столицы.
Ах да! И отсюда началось исследование земель будущей Аргентины! Вот такой потрясающий уголок я покажу в нашем неформальном путешествии.
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Описание
Что вас ожидает
Незабываемый день в гостях у «матери морей» — на реке Парана
Город построен в дельте рек Парана и Лухан. От аргентинской столицы сюда очень легко добраться на электричке — путь займёт не больше часа.
- Мы встретимся у ж/д станции «Тигре» и отправимся к месту стоянки лодки.
- На лодке пройдём оживлённую и густозаселённую часть города. По пути я расскажу об истории местности и о том, как устроен быт города на воде.
- Далее маршрут выведет нас к джунглям через узенькие и мелкие протоки — и так мы доберёмся до главной реки Парана.
- Можно будет сделать остановку для купания. Я проведу вас по мелководью — туда, где формируются новые острова. А ещё предложу вспомнить детство и вымазаться в грязи:) Но не в обычной, конечно, — здесь она лечебная.
- Отдохнули, высушились — и идём в обратном направлении. Впереди у нас ещё одно приключение: обед/ужин в кафе на деревьях.
- На этом наша экспедиция завершается, и мы возвращаемся в столицу. Впечатления, которые вы привезёте из поездки в Тигре, займут особое место в вашем путешествии — обещаю!
Организационные детали
- В стоимость включена прогулка на лодке и полное сопровождение гида
- Дополнительные расходы: билеты на поезд до станции Тигре и обед (также вы можете взять с собой перекус)
- Продолжительность программы указана приблизительно
- С собой обязательно иметь головной убор и солнцезащитный крем
- Экскурсию обычно провожу я, либо меня заменит другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции «Тигре»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Artur — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
¡Hola! Меня зовут Артур, я профессиональный гид-проводник, посвятил большую часть своей жизни именно этому делу. Проводил туры в разных уголках нашей необъятной планеты, сейчас волею судеб живу в Аргентине и рад предложить вам свои услуги. Работаю в команде с местными профессионалами — мы будем рады познакомить вас с солнечной Аргентиной и помочь в любых вопросах, которые сделают путешествие ярким и незабываемым.
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