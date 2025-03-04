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САП-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Путешествие по каналам Тигре на сапборде - это уникальная возможность насладиться природой и освоить новый навык. Откройте для себя красоту дельты Параны
Начало: В Тигре
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
$60 за человека
Билеты
Водопады Игуасу за 1 день: Аргентина + Бразилия (вылет из Буэнос-Айреса)
Увидеть одно из грандиозных чудес света с двух ракурсов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $950 за билет
Индивидуальная
День в аргентинской пампе: лошади, поло и асадо (всё включено)
Уехать из Буэнос-Айреса в частное поместье и примерить на себя образ жизни аргентинских гаучо
Начало: по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $950 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
Андрей, спасибо! Это было супер!!
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Это мой первый опыт и он прошёл на славу благодаря Андрею.
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
Спасибо большое за красивый и увлекательный маршрут!
Всем рекомендую!
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И
Это была прекрасная прогулка 😍 Мы катались днем, поэтому было не так много людей на канале. Виды прекрасные, пение птиц,
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Всего 3 отзыва в Буэнос-Айресе в категории "Активный отдых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Активный отдых»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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