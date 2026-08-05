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Тигре: сквозь британский вокзал к сердцу дельты

Увидеть речные каналы, старинные особняки и колоритный рынок - из Буэнос-Айреса
Отправимся в Тигре — город у крупной речной дельты — и увидим его глазами местных жителей.

Доедем сюда на пригородной электричке, прокатимся по каналам на традиционной деревянной лодке, прогуляемся среди элегантной архитектуры начала 20 века и заглянем на знаменитый рынок Пуэрто-де-Фрутос.
Тигре: сквозь британский вокзал к сердцу дельты
Тигре: сквозь британский вокзал к сердцу дельты
Тигре: сквозь британский вокзал к сердцу дельты

Описание экскурсии

10:00–10:45 — вокзал Ретиро. Рассмотрим архитектуру и поговорим о том, какую роль британцы сыграли в развитии аргентинских железных дорог

10:45–11:30 — поездка на пригородной электричке. Вы увидите, как городской пейзаж постепенно сменяется зелёными пригородами, а я расскажу об особенностях жизни за пределами центра столицы

11:30–12:00 — дорога к пристани. Дойдем до причала, где начнётся наше путешествие по речной дельте

12:00–13:00 — прогулка на Ланча-колектива. Пересядем на традиционную деревянную лодку, которой ежедневно пользуются жители островов. Во время прогулки увидим дома на сваях, причалы, речную почту и привычную жизнь дельты

13:00–14:00 — дорога до Музея изящных искусств. Прогуляемся до здания бывшего клуба Тигре — одного из самых красивых памятников Прекрасной эпохи

14:00–15:00 — рынок Пуэрто-де-Фрутос. Здесь можно попробовать местные сыры и сладости, выбрать сувениры ручной работы или просто прогуляться среди лавок аргентинских мастеров

15:00–16:00 — возвращение в Буэнос-Айрес на электричке

Организационные детали

  • В стоимость входят билеты на пригородную электричку туда и обратно
  • Тайминг может незначительно меняться в зависимости от расписания транспорта
  • Дополнительно оплачиваются: билет на рейсовую деревянную лодку (в кассе причала) — ~$3–4, питание на рынке — ~$10–15

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале Ретиро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
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Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.

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