Отправимся в Тигре — город у крупной речной дельты — и увидим его глазами местных жителей. Доедем сюда на пригородной электричке, прокатимся по каналам на традиционной деревянной лодке, прогуляемся среди элегантной архитектуры начала 20 века и заглянем на знаменитый рынок Пуэрто-де-Фрутос.

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Описание экскурсии

10:00–10:45 — вокзал Ретиро. Рассмотрим архитектуру и поговорим о том, какую роль британцы сыграли в развитии аргентинских железных дорог

10:45–11:30 — поездка на пригородной электричке. Вы увидите, как городской пейзаж постепенно сменяется зелёными пригородами, а я расскажу об особенностях жизни за пределами центра столицы

11:30–12:00 — дорога к пристани. Дойдем до причала, где начнётся наше путешествие по речной дельте

12:00–13:00 — прогулка на Ланча-колектива. Пересядем на традиционную деревянную лодку, которой ежедневно пользуются жители островов. Во время прогулки увидим дома на сваях, причалы, речную почту и привычную жизнь дельты

13:00–14:00 — дорога до Музея изящных искусств. Прогуляемся до здания бывшего клуба Тигре — одного из самых красивых памятников Прекрасной эпохи

14:00–15:00 — рынок Пуэрто-де-Фрутос. Здесь можно попробовать местные сыры и сладости, выбрать сувениры ручной работы или просто прогуляться среди лавок аргентинских мастеров

15:00–16:00 — возвращение в Буэнос-Айрес на электричке

Организационные детали