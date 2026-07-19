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Водопады Игуасу за 1 день: Аргентина + Бразилия (вылет из Буэнос-Айреса)

Увидеть одно из грандиозных чудес света с двух ракурсов
С какой стороны Игуасу красивее — бразильской или аргентинской? Предлагаю за один день посмотреть с обеих и сравнить! Я продумала сложную логистику, чтобы вы успели насладиться Верхним и Нижним маршрутом тропического парка и мощью каскада Глотка Дьявола в Аргентине, а затем — панорамными видами водопадов в Бразилии. Авиабилеты из Буэнос-Айреса и обратно уже включены в стоимость!
Водопады Игуасу за 1 день: Аргентина + Бразилия (вылет из Буэнос-Айреса)
Водопады Игуасу за 1 день: Аргентина + Бразилия (вылет из Буэнос-Айреса)
Водопады Игуасу за 1 день: Аргентина + Бразилия (вылет из Буэнос-Айреса)

Описание экскурсии

5:00–7:00 — перелёт из внутреннего аэропорта Буэнос-Айреса

9:30 — встреча в аэропорту Пуэрто-Игуасу и отправление в национальный парк «Игуасу» с аргентинской стороны

10:00–13:30 — посещение Глотки Дьявола, Верхнего и Нижнего маршрута

13:30–14:30 — пересечение границы с Бразилией, быстрый обед в аутентичном ресторане

15:00–17:30 — панорамная тропа в бразильском парке: лучшие виды на водопады

18:30–19:30 — трансфер в аэропорт и вылет в Буэнос-Айрес

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — авиабилеты (Aeroparque AEP — Puerto Iguazú IGR — Aeroparque AEP)
    — все трансферы: из отеля в аэропорт Буэнос-Айреса, из аэропорта Игуасу в парки и обратно
    — сопровождение русскоговорящего гида
    — помощь в прохождении границы между Аргентиной и Бразилией
  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в нацпарк «Игуасу» — $70 за чел., обед — $60 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$650
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Аргентина стала моим домом в 2000 году. Знаю Аргентину не по путеводителям, а по тысячам километров дорог — от ледяного дыхания Патагонии до вечного шума водопадов Игуасу. За эти годы
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Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.

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