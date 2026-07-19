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Аргентина стала мне по-настоящему близка, и я с радостью помогу вам её почувствовать. Моя задача как гида и проводника — стереть границы между вами и этой удивительной культурой. Познакомлю вас с настоящей жизнью местных жителей, расскажу о деталях менталитета, которые не найти в интернете, и покажу ту Аргентину, в которую невозможно не влюбиться. Но главное для меня — это атмосфера. Я верю, что люди встречаются неслучайно. После каждой экскурсии гости часто становятся друзьями, и это — самая ценная часть моей работы. Мы проведём время так, чтобы Аргентина осталась в вашем сердце навсегда — ярким, живым и очень тёплым воспоминанием.