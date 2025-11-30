Откройте для себя магию Армении в нашем увлекательном туре: насладитесь красотой водопада Шаки и посетите величественный Татевский монастырь.
Погрузитесь в атмосферу древнего пещерного города Хндзореск и завершите день дегустацией изысканных вин на винодельне «Ин Арени». Ваше незабываемое приключение ждет вас!
Описание экскурсииИсследуйте Армению: От водопада Шаки до пещерного города Хндзореск В начале нашего тура мы посетим красивейший водопад Шаки, где можно насладиться мощью ниспадающих вод и сделать множество впечатляющих фотографий. Затем мы направимся в Татевский монастырь, основанный в IX веке на месте древнего святилища. Его стратегическое расположение способствовало созданию мощных укреплений, и некоторое время он был религиозным и политическим центром Сюникского княжества. Величественные стены и купола монастыря восхищают своим великолепием, а архитектурные детали и резные орнаменты поражают изысканностью. После этого нас ждет полет на самой длинной реверсивной канатной дороге «Крылья Татева» протяженностью 6 км, который подарит возможность насладиться роскошными видами. Далее мы посетим пещерный город Хндзореск с его множеством древних пещер, напоминающих многоэтажный дом. Самые смелые смогут пройтись по качающемуся мосту для адреналина. На обратном пути мы остановимся на винодельне «Ин Арени», где вас ждет экскурсия и дегустация элегантных винных купажей. Романтический вечер на винодельне станет ярким завершением этого удивительного тура по Армении. Важная информация:
- Оплата принимается в армянских драмах. Оплатить можно гиду на месте.
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Шаки
- Татевский монастырь
- Канатная дорога «Крылья Татева»
- Пещерный город Хндзореск
- Винодельня «Ин Арени»
Что включено
- Транспорт (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Бутилированная вода
- Входные билеты
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало из любой точки Еревана
Завершение: Конец в любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплата принимается в армянских драмах. Оплатить можно гиду на месте
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
