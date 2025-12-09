Хотите посмотреть на подлинную Армению с её традициями и культурным кодом? Приглашаем на прогулку по Эчмиадзину! Вы узнаете об одном из древнейших городов страны с точки зрения искусствоведа.
Посмотрите на национальную архитектуру новыми глазами, заглянете в галерею местного художника и проникнетесь атмосферой тёплой армянской культуры.
Описание экскурсии
Эчмиадзин. Вы прогуляетесь по парку, который объединил в себе церкви разных периодов. Увидите собор 4 века с роскошным убранством и баптистерий 20 века. Узнаете об истории города и церковной армянской архитектуре.
Культурный центр. Посетите место, где стараются сохранить и передать армянские традиции: от национальных костюмов до песен и ремёсел.
Художественная галерея. Увидите творчество мастера, работы которого не выставлены даже в Ереване. Гид расскажет увлекательную историю о нём.
Комплекс Звартноц. Финальная остановка — руины храма 7 века. Здесь же — один из лучших видов на гору Арарат. Весной и летом вы сможете прогуляться по садам, а в сезон — попробовать фрукты прямо с дерева.
В подарок от нас — тёплый лаваш из тандыра.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Vito
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле театра оперы и балета в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сара — ваша команда гидов в Ереване
Мы — туристическое бюро с офисом в самом центре Еревана и представительством в аэропорту Звартноц. Проводим как классические экскурсии, так и создаём авторские маршруты, которые позволяют увидеть настоящую Армению. Предоставляем трансферы и сопровождаем на всех этапах поездки. Работаем только с мини-группами — не более 6 человек. В нашей команде — профессиональные гиды: историки, искусствоведы, востоковеды. До встречи в Армении!
