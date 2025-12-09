Хотите посмотреть на подлинную Армению с её традициями и культурным кодом? Приглашаем на прогулку по Эчмиадзину! Вы узнаете об одном из древнейших городов страны с точки зрения искусствоведа. Посмотрите на национальную архитектуру новыми глазами, заглянете в галерею местного художника и проникнетесь атмосферой тёплой армянской культуры.

Описание экскурсии

Эчмиадзин. Вы прогуляетесь по парку, который объединил в себе церкви разных периодов. Увидите собор 4 века с роскошным убранством и баптистерий 20 века. Узнаете об истории города и церковной армянской архитектуре.

Культурный центр. Посетите место, где стараются сохранить и передать армянские традиции: от национальных костюмов до песен и ремёсел.

Художественная галерея. Увидите творчество мастера, работы которого не выставлены даже в Ереване. Гид расскажет увлекательную историю о нём.

Комплекс Звартноц. Финальная остановка — руины храма 7 века. Здесь же — один из лучших видов на гору Арарат. Весной и летом вы сможете прогуляться по садам, а в сезон — попробовать фрукты прямо с дерева.

В подарок от нас — тёплый лаваш из тандыра.

Организационные детали