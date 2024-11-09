Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Приглашаю вас прогуляться по центру столицы Армении — это симбиоз прошлого и настоящего, место, где каждый объект таит свою загадку и необыкновенную историю.
Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на читать дальше
главной площади, пройдете по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту, рассмотрите скульптуры у комплекса Каскад и выберете сувениры на ярмарке «Вернисаж». Я помогу собрать впечатление о городе, как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь в наш город.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Мастера на все руки
Армения — страна камней, и местные скульпторы вдыхают в них жизнь, как когда-то Пигмалион в прекрасную Галатею. И таких замечательных памятников на пути будет немало. Прогулка начнется возле комплекса Каскад, с верхней площадки которого открывается отличный вид на город. Здесь расположен арт-центр Гафесчян; его окружает множество предметов современного искусства — я расскажу об особенностях каждой скульптуры. Мы побываем на «Вернисаже» — ярмарке умельцев, которая поражает разнообразием. Вы сможете приобрести предметы ручной работы, отыскать старинные вещи или просто полюбоваться творениями мастеров. Мы пройдем по парадной улице Абовяна, где сохранились сохранились особняки XIX века, и вы услышите об удивительных свойствах туфа — камня, которым облицованы многие здания в Ереване.
Любопытные подробности и занимательные истории
На моей экскурсии вы увидите богатое приданое столицы и научитесь замечать детали. Я расскажу, почему сердце писателя из Америки похоронено в нашей стране и кем были ашуги в Армении. Вы увидите самый большой и самый маленький памятники столицы и узнаете, как «Северное сияние» превратилось в Северный проспект; сегодня эта самая популярная у туристов улица, и жизнь здесь кипит не только над землей, но и под — вы спуститесь по эскалатору и зайдёте в рестораны, кафе и бутики. Мы пройдем мимо здания Оперы и Филармонии побываем и на площади Республики; с виду современная, она таит много историй. Вы услышите рассказ о том, что армяне подсмотрели у немецкого электрика и что особенного в перезвоне часов на здании Правительства. А для закрепления впечатлений можно посетить музей Мартироса Сарьяна, Сергея Параджанова или Матенадаран.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию для одного-двух человек. Если вас больше, доплата за каждого следующего участника составит 27€.
Дополнительные расходы не предвидятся. Деньги понадобятся, если только вы захотите купить сувениры, перекусить или зайти в музей (цена билета — 1000 драмов).
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 1987 туристов
Добрый день, меня зовут Гаянэ. По первому образованию я учитель, поэтому желание общаться является важной частью моей жизни. От общения получаю заряд энергии, которым делюсь с гостями. Гостеприимна, что и читать дальше
привело меня в туристическую сферу с 2014 года. Люблю компании знакомые и незнакомые, коммуникабельна, жизнерадостна, со здоровым чувством юмором. Хочу поделиться безграничной любовью к Армении. Мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Армении с желанием обязательно вернуться. Ваша Гаянэ.