Описание экскурсии

Мастера на все руки

Армения — страна камней, и местные скульпторы вдыхают в них жизнь, как когда-то Пигмалион в прекрасную Галатею. И таких замечательных памятников на пути будет немало. Прогулка начнется возле комплекса Каскад, с верхней площадки которого открывается отличный вид на город. Здесь расположен арт-центр Гафесчян; его окружает множество предметов современного искусства — я расскажу об особенностях каждой скульптуры. Мы побываем на «Вернисаже» — ярмарке умельцев, которая поражает разнообразием. Вы сможете приобрести предметы ручной работы, отыскать старинные вещи или просто полюбоваться творениями мастеров. Мы пройдем по парадной улице Абовяна, где сохранились сохранились особняки XIX века, и вы услышите об удивительных свойствах туфа — камня, которым облицованы многие здания в Ереване.

Любопытные подробности и занимательные истории

На моей экскурсии вы увидите богатое приданое столицы и научитесь замечать детали. Я расскажу, почему сердце писателя из Америки похоронено в нашей стране и кем были ашуги в Армении. Вы увидите самый большой и самый маленький памятники столицы и узнаете, как «Северное сияние» превратилось в Северный проспект; сегодня эта самая популярная у туристов улица, и жизнь здесь кипит не только над землей, но и под — вы спуститесь по эскалатору и зайдёте в рестораны, кафе и бутики. Мы пройдем мимо здания Оперы и Филармонии побываем и на площади Республики; с виду современная, она таит много историй. Вы услышите рассказ о том, что армяне подсмотрели у немецкого электрика и что особенного в перезвоне часов на здании Правительства. А для закрепления впечатлений можно посетить музей Мартироса Сарьяна, Сергея Параджанова или Матенадаран.

Организационные детали