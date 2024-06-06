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историю, культуру, архитектуру и жизнь Еревана и Армении. Эдмон очень интересный рассказчик, много знающий и любящий свой город. Я прилетела на очень короткое время, поэтому была рада, что экскурсию можно начать сразу по прилету. Гид встретил меня в аэропорту с прекрасным водителем. Мы проехали по городу, прогулялись по центру, побывали в Соборе Святого Георгия просветителя и поднялись по Каскаду, познакомившись с выставкой современного искусства. Затем меня довезли до апартаментов, которые я сняла. И там Эдмон мне очень помог. Дело в том, что у меня возникли проблемы с кодом, без которого не попасть в подъезд, где я должна была жить. Он связался с владельцами жилища и разрешил проблему. Без него я бы очень долго разбиралась, нервничала и потратила бы кучу денег на звонки на армянские телефоны и интернет. Эдмон, спасибо вам большое за экскурсию и помощь!