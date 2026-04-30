45 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас прогуляться по центру столицы Армении — месту слияния прошлого и настоящего. Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на главной площади, рассмотрите скульптуры у Каскада, пройдёте по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту. Я помогу собрать впечатления как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь в нашу столицу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €63 за экскурсию

Ваш гид в Ереване

Описание экскурсии

Начнём прогулку с площади Республики — сердца столицы. Поговорим об истории ее строительства и особенностях архитектуры.

Прогуляемся по парадной улице Абовяна. Здесь сохранились особняки 19 века. Заглянем во дворики старого Еревана. Вы узнаете об удивительных свойствах туфа — главного камня в Армении.

Не оставим без внимания и Северный проспект — современное лицо столицы. Выясним, как Северное сияние превратилось в Северный проспект.

Пройдём мимо здания Оперы и балета, познакомимся с любопытными фактами ее постройки, которые хранят много давних историй. Увидим самый большой и самый маленький памятники столицы.

Поднимемся на Каскад, с верхней площадки которого открывается замечательный вид на город. Если повезёт. поздороваемся с Араратом. Здесь расположен центр современного искусства «Гафесчян» — я расскажу об особенностях каждой скульптуры.

Обсудим:

почему сердце писателя из Америки похоронено в нашей стране

кем были ашуги в Армении

что армяне подсмотрели у немецкого электрика

При желании можно скорректировать маршрут.

Организационные детали