45 отзывов оставили туристы

Первое свидание с городом: богатая история, оригинальная архитектура, интересные факты
Приглашаю вас прогуляться по центру столицы Армении — месту слияния прошлого и настоящего.
Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на главной площади, рассмотрите скульптуры у Каскада, пройдёте по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту. Я помогу собрать впечатления как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь в нашу столицу.
Начнём прогулку с площади Республики — сердца столицы. Поговорим об истории ее строительства и особенностях архитектуры.
Прогуляемся по парадной улице Абовяна. Здесь сохранились особняки 19 века. Заглянем во дворики старого Еревана. Вы узнаете об удивительных свойствах туфа — главного камня в Армении.
Не оставим без внимания и Северный проспект — современное лицо столицы. Выясним, как Северное сияние превратилось в Северный проспект.
Пройдём мимо здания Оперы и балета, познакомимся с любопытными фактами ее постройки, которые хранят много давних историй. Увидим самый большой и самый маленький памятники столицы.
Поднимемся на Каскад, с верхней площадки которого открывается замечательный вид на город. Если повезёт. поздороваемся с Араратом. Здесь расположен центр современного искусства «Гафесчян» — я расскажу об особенностях каждой скульптуры.
Обсудим:
почему сердце писателя из Америки похоронено в нашей стране
кем были ашуги в Армении
что армяне подсмотрели у немецкого электрика
При желании можно скорректировать маршрут.
Организационные детали
Для большего числа участников доплата за каждого — €28
Дополнительные расходы — только на перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни.
В Армении живу с 1980 читать дальшеуменьшить
года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие.
Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 123 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Экскурсия "Ереван в деталях" может подойти тем, кто готов внимать и слушать, кто не ждет шаблонного рассказа о достопримечательностях города, кто хочет узнать, с чего начинался город, как он строился, читать дальшеуменьшить
чем он отличается от других столиц, чем и кем он гордится. Гаянэ обладает такими обширными знаниями и делится ими так щедро и с таким достоинством, что три часа с ней пролетают незаметно, а ты при этом наполняешься восторгом от встречи с городом. Яркие сравнения, архитектурные детали, неожиданные ракурсы и точки обзора запоминаются сразу и даже помогают потом отыскать дорогу к нужному месту. И несомненно, бонусом стали ориентиры для поиска "вкусных" точек столицы, где можно порадовать и желудок, и глаза. Благодаря Гаянэ мы провели в этих местах все наши вечера и вспоминали нашего экскурсовода добрым словом.
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Н
Наталья
прекрасная экскурсия!!!
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Елена
Нам повезло познакомиться с Ереваном в компании Марины, так как Гаянэ немного приболела. Марина не просто гид, а бесконечно влюбленный в Армению и к тому же невероятно энергичный и харизматичный читать дальшеуменьшить
человек. Она не просто водила нас по маршруту, а буквально открывала город, показывая нам тот Ереван, который прячется от глаз туристов: дворики старых улиц, таинственные арки, резьба по туфу, ковка, ковры и белье, которые сушатся на балконах или просто во дворе на натянутых верёвках (сразу вспомнилось детство, бабушка…). Эти детали сделали нашу прогулку живой и атмосферной, время пролетело незаметно, а впечатления остались навсегда. Отдельное спасибо за квартал Конд - это настоящая машина времени, где воздух пропитан историей. Благодарим Марину за этот волшебный день и теплый приём, а также за возможность увидеть Армению её глазами!
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Виолетта
Рекомендую экскурсию по Еревану с Гаянэ тем, кто любит погрузиться в интересные детали, узнать секреты города и прикоснуться к истории. Неспешная прогулка, много локаций, подробностей. Супер! Заглянули в тихие дворы читать дальшеуменьшить
и прошлись по шумным улицам. Гаянэ знает о городе и зданиях всё! Рассказ с приятным юмором, мы такое любим. 3.5 часа пролетели незаметно для взрослых, но подросток,14 лет, немного устала (может кому-то эта инфа пригодится). Гаянэ, Вы великолепный рассказчик! Спасибо, что были с нами в тот день!
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Егор
Гаянэ просто отличный рассказчик и великолепный знаток своей истории! Экскурсия проходила в очень комфортном темпе и по интересным местам, с очень интересными деталями и без всякой "академичности". За это отдельная благодарность! Очень советую эту экскурсию! p.s: честно захотелось ещё раз вернуться в Ереван и уже на подольше:)
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К
Кристина
Очень понравилась экскурсия. Гаяне очень приятный человек, деликатный, с чувством юмора, с глубоким знанием истории. прошлись по интернсным местам, узнали много деталей, которых, думаю, нет в обычных маршрутах. Понравилось, что Гаяне не торопила нас.