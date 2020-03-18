45 отзывов оставили туристы

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Ереван в деталях

Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 14 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча площадь Республики, у входа в Исторический музей
  • Заказать экскурсию

От 45 за экскурсию

У этой экскурсии45 отзывов
4.91
Гаянэ
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Гаянэ – Гид в Ереване
Приглашаю вас прогуляться 👣 по центру столицы Армении — это симбиоз прошлого и настоящего, место, где каждый объект таит свою загадку и необыкновенную историю 📖.

Вы узнаете, как Эривань стал Ереваном, побываете на главной площади, пройдете по старинной улочке Абовяна и современному Северному проспекту, рассмотрите скульптуры у комплекса Каскад и выберете сувениры на ярмарке «Вернисаж».

Я помогу собрать впечатление о городе, как кусочки мозаики — и вы навсегда влюбитесь ❤️ в наш город 🏙️.
Ереван в деталях
Ереван в деталях

Что вас ожидает

Мастера на все руки
Армения — страна камней, и местные скульпторы вдыхают в них жизнь, как когда-то Пигмалион в прекрасную Галатею. И таких замечательных памятников на пути будет немало. Прогулка начнется возле комплекса Каскад, с верхней площадки которого открывается отличный вид на город. Здесь расположен арт-центр Гафесчян; его окружает множество предметов современного искусства — я расскажу об особенностях каждой скульптуры. Мы побываем на «Вернисаже» — ярмарке умельцев, которая поражает разнообразием. Вы сможете приобрести предметы ручной работы, отыскать старинные вещи или просто полюбоваться творениями мастеров. Мы пройдем по парадной улице Абовяна, где сохранились сохранились особняки XIX века, и вы услышите об удивительных свойствах туфа — камня, которым облицованы многие здания в Ереване.

Любопытные подробности и занимательные истории
На моей экскурсии вы увидите богатое приданое столицы и научитесь замечать детали. Я расскажу, почему сердце писателя из Америки похоронено в нашей стране и кем были ашуги в Армении. Вы увидите самый большой и самый маленький памятники столицы и узнаете, как «Северное сияние» превратилось в Северный проспект; сегодня эта самая популярная у туристов улица, и жизнь здесь кипит не только над землей, но и под — вы спуститесь по эскалатору и зайдёте в рестораны, кафе и бутики. Мы пройдем мимо здания Оперы и Филармонии побываем и на площади Республики; с виду современная, она таит много историй. Вы услышите рассказ о том, что армяне подсмотрели у немецкого электрика и что особенного в перезвоне часов на здании Правительства. А для закрепления впечатлений можно посетить музей Мартироса Сарьяна, Сергея Параджанова или Матенадаран.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предвидятся. Деньги понадобятся, если только вы захотите купить сувениры, перекусить или зайти в музей (цена билета — 1000 драм).

Ереван в деталях
Ереван в деталях
Ереван в деталях
Ереван в деталях
Ереван в деталях
Ереван в деталях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала площадь Республики, у входа в Исторический музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаянэ
Гаянэ
Добрый день, меня зовут Гаянэ. По первому образованию я учитель, поэтому желание общаться является важной частью моей жизни. От общения получаю заряд энергии, которым делюсь с гостями. Гостеприимна, что и привело меня в туристическую сферу с 2014 года. Люблю компании знакомые и незнакомые, коммуникабельна, жизнерадостна, со здоровым чувством юмором. Хочу поделиться безграничной любовью к Армении. Мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Армении с желанием обязательно вернуться. Ваша Гаянэ.
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45 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Прогулка с Гаянэ стала для нас первым знакомством с Ереваном и сегодня мы можем сказать, что благодаря Гаянэ этот день надолго останется в нашей памяти. Гид обладает всеми необходимыми навыками такими как эрудиция, спокойная манера изложения и глубокие знания истории города. Экскурсия прошла в непринужденной атмосфере и мы остались очень довольны. Немаловажно то, что Гаянэ очень импонирует своими человеческими качествами и общение очень приятное. Мы всем рекомендуем прогуляться по городу с этим прекрасным гидом.
Ольга
13 марта 2020
Наше первое знакомство с городом, страной, людьми и их удивительной культурой прошло великолепно. Гаянэ потрясающий рассказчик, искренне любящий свою Родину, олицетворяющий ее достоинство, статность, мудрость. Невероятная удача познакомиться с Вами и именно с Вашей помощью приблизиться к пониманию этой древней культуры. Спасибо Вам от всей души!
7 марта 2020
Отличная экскурсия! Очень рекомендуем для первого знакомства с городом. Гаянэ прекрасный рассказчик, с тонким чувством юмора, со знанием деталей, которыми она щедро делится. И из этой мозаики постепенно складывается вся картина чудесного города! Спасибо!!
6 марта 2020
Гаянэ отличный рассказчик, который знает историю не только Еревана, но и всей Армении. На маршруте вы увидите аутентичные дворики и интересные кафе. 4 часа пролетают совершенно незаметно.
25 февраля 2020
Первый раз в Ереване. Прилетели с мужем в короткий отпуск. И удался он во многом, потому что мы удачно заказали здесь экскурсию. Я много путешествую, но впервые встречаю гида, который ведет тебя по городу так, как будто ты для него сейчас самое важное в жизни. Нам было хорошо. А еще очень интересно, комфортно и необыкновенно вдохновляюще. Мы ехали посмотреть Ереван, а, по факту, мы влюбились в Ереван. В его детали. Есть гиды-историки, гиды - тусоащики и балаболы, а Гаяне - гид - волшебник. Мы ходили за ней, как крысы за Нильсом и не могли отвлечься ни на секунду.
23 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Если Вы хотите полюбить Ереван с первого взгляда и сохранить эту любовь на всегда, воспользуйтесь услугами Гаяне. Все очень интеллигентно с «вкусными» нюансами и «интимными» подробностями, с большой любовью к собственной стране и собственному народу... Четыре часа пролетели незаметно, но очень познавательно. Спасибо Гаяне, выше всяких похвал!
20 февраля 2020
Экскурсия по Еревану началась вовремя со знакомства с очаровательным гидом и историей города. Маршрут очень комфортный, мы были с ребёнком в прогулочной коляске. Хоть и моросил дождь, рассказ гида так увлекал, что ничего и не замечали. Гаянэ удовлетворила все наши вопросы и показала чудесные места.
13 февраля 2020
Прекрасный гид, все очень понравилось!
Ирина
8 февраля 2020
Выбирали экскурсовода по отзывам. И не ошиблись. Гаянэ очень неординарный человек. Совместная прогулка по уютным улочкам под ее интересный рассказ прошла незаметно. Гаянэ прекрасный гид, любящий и знающий свою работу и свой город Ереван. И эту любовь передала нам. Мы услышали от нее содержательный рассказ об Армении, ее истории, культуре, национальных особенностях, знаменитых армянах. Когда погода внесла коррективы в нашу прогулку, то выпили очень вкусный чай в одном из лучших кафе Еревана. А в сувенирной лавке приобрели очаровательного большеглазого ангела, который улетел с нами. Спасибо, Гаянэ, за этот чудесный день. Мы уехали из Армении с желанием обязательно вернуться. Вы открыли для нас Ереван. Рекомендуем Гаянэ, это заинтересованный гид и чудесная женщина. Очень рады такому знакомству!
12 января 2020
Первый раз в Ереване, и мой выбор пал на экскурсию "Ереван в деталях" которую провела несравненная Гаяне. Сказать что все было великолепно это не сказать вообще ничего. Все началось с испытаний на прочность, идя в назначенное место мы заблудились, но Гаяне предвидя данное событие позвонила и быстро нас направила к месту встречи. В начале погода нас попыталась заморозить, но опять Гаяне спасла нас, угостив великолепным кофе в одном замечательном заведении, где мы и отогрелись. Рассказывать про экскурсию бессмысленно, у меня не получится так широко и в тоже время компактно осветить большинство деталей Еревана как это получилось у Гаяне. Результат превзошел все ожидания, мы получили несравненное удовольствие от данной экскурсии. Рекомендую данную экскурсию "Ереван в деталях" и его экскурсовода - великолепную Гаяне.
Ещё 35 отзывов

Гаянэ проводит ещё 2 экскурсии

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