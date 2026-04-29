В этом путешествии древность и природа переплетаются в единое целое. Храм Гарни перенесёт вас в далёкое прошлое, а базальтовые колонны поразят нерукотворной красотой. В пути вы полюбуетесь величественными горами, глубокими ущельями и древними памятниками.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из Еревана
По дороге можем остановиться у арки Чаренца с видом на Арарат.
11:30 — храм Гарни (около 1 ч)
Это единственный сохранившийся языческий храм в Армении (1 век н. э.), построенный в римском стиле
13:00 — Симфония камней (ущелье Гарни, 30–40 мин)
Базальтовые колонны в ущелье реки Азат напоминают органные трубы.
14:00 — обед (по желанию)
В местных ресторанах или гостевых домах. Можно организовать мастер-класс по выпечке лаваша (детали уточняйте в переписке).
14:30 — монастырь Гегард (около 1 ч)
Средневековый комплекс частично высечен в скале, входит в список ЮНЕСКО.
~16:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поедем на минивэне с кондиционером
- Дополнительные расходы: вход в Гарни — ~1500 драм, Симфония камней — ~300 драм, обед — ~5000–8000 драм (по желанию)
- С вами будет водитель из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армине — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Как профессиональный гид с многолетним опытом я специализируюсь на создании незабываемых путешествий. Обладаю глубокими знаниями истории, культуры и местных традиций. Оживляю направления благодаря увлекательным рассказам и содержательным комментариям. Мои программы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Хотим выразить благодарность Левону и Армине за организацию трансфера и поездку в Гарни, Симфонию камней и Гегард!
Комфортный трансфер и интересный рассказ во время поездки!
Маршрут и время остановки на каждой точке
Комфортный трансфер и интересный рассказ во время поездки!
Маршрут и время остановки на каждой точке
Армине
Ответ организатора:
Большое спасибо за вашу высокую оценку. Мы всегда стремимся радовать наших гостей. Всего вам доброго. До новых встреч.
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А
Очень понравилось как организована экскурсия. Была на экскурсии одна, чувствовала себя максимально безопасно и комфортно. Левон настоящий профессионал, очень интересно рассказывал про места, которые мы посещали. Было свободное время чтобы
Армине
Ответ организатора:
Большое спасибо за вашу высокую оценку. Мы всегда стремимся радовать наших гостей. Всего вам доброго. До новых встреч.
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М
Несмотря на то, что нас было только два человека, поездка состоялась в полном объеме и четко по времени. Спасибо большое, все очень информативно. Рекомендую.
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K
Отличная поездка, организуют супруги. По дороге рассказывают про посещаемые достопримечательности, а вы потом гуляете по ним в своём режиме. Ещё много рассказывали про традиции, историю и тп, так что рекомендую. Спасибо:)
Армине
Ответ организатора:
Мы очень благодарны за вашу высокую оценку.
Всего доброго.
Всего доброго.
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