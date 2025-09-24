-
Хор Вирап - ущелье Ангелов - винодельня Vedi Alco
Откройте для себя Армению: от древнего монастыря Хор Вирап до укромного ущелья Ангелов и дегустации на винодельне Vedi Alco
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€127
€169 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Говорит и показывает Ереван
Погрузитесь в атмосферу Еревана, открывая его архитектурные шедевры и культурные сокровища. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Начало: Возле «Каскада»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прикосновение к вечности: Хор Вирап
Откройте для себя Хор Вирап - священное место, где началась история христианской Армении. Погрузитесь в атмосферу древности и величия
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Групповая
Цахкадзор и Севан: дыхание гор, магия озера
Познакомьтесь с красотой Армении: канатная дорога, монастыри и озеро Севан. Ощутите вкус местной форели и насладитесь живописными видами
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:30
25 сен в 09:30
28 сен в 09:30
€44 за человека
