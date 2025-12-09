Вы познакомитесь с озером Севан — голубоглазой жемчужиной Армении — и подниметесь на вершину полуострова Ахтамар. Посетите один из древнейших монастырей региона — Севанаванк, а если захотите, загадаете сокровенное желание и отпустите в небо пару голубей.

Описание экскурсии

Озеро Севан

Высокогорное озеро с насыщенным цветом воды. Вы услышите истории о Севане и полюбуетесь открыточными видами.

Монастырь Севанаванк (9 век)

Древняя обитель расположена на вершине полуострова Ахтамар. По пути местные жители предложат выпустить священных голубей — по поверью, так сбываются мечты.

Город Дилижан

Курортный город известен свежим воздухом, лесами и мягким климатом. Вы увидите Дилижанский заповедник и остановитесь у памятника героям фильма «Мимино».

Монастырь Агарцин (10–13 века)

Агарцинское ущелье — живописный уголок Дилижанского заповедника. В верховьях реки Агарцин вы увидите старинные постройки, а в паре километров от монастыря сохранились руины средневекового поселения, которое и дало название всему комплексу.

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор группы

9:45–10:45 — дорога к озеру Севан

10:45–12:30 — прогулка у Севана и посещение Севанаванка

12:30–13:30 — свободное время для обеда

13:30–14:30 — переезд в Дилижан

14:30–15:20 — прогулка по Дилижану, остановка у памятника героям фильма «Мимино»

15:30–16:30 — монастырь Агарцин

16:30–18:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали