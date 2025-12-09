Мои заказы

Голубоглазый Севан, Дилижан и Агарцин - из Еревана

Поздороваться с героями «Мимино» и увидеть древние монастыри
Вы познакомитесь с озером Севан — голубоглазой жемчужиной Армении — и подниметесь на вершину полуострова Ахтамар.

Посетите один из древнейших монастырей региона — Севанаванк, а если захотите, загадаете сокровенное желание и отпустите в небо пару голубей.
Описание экскурсии

Озеро Севан

Высокогорное озеро с насыщенным цветом воды. Вы услышите истории о Севане и полюбуетесь открыточными видами.

Монастырь Севанаванк (9 век)

Древняя обитель расположена на вершине полуострова Ахтамар. По пути местные жители предложат выпустить священных голубей — по поверью, так сбываются мечты.

Город Дилижан

Курортный город известен свежим воздухом, лесами и мягким климатом. Вы увидите Дилижанский заповедник и остановитесь у памятника героям фильма «Мимино».

Монастырь Агарцин (10–13 века)

Агарцинское ущелье — живописный уголок Дилижанского заповедника. В верховьях реки Агарцин вы увидите старинные постройки, а в паре километров от монастыря сохранились руины средневекового поселения, которое и дало название всему комплексу.

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор группы
9:45–10:45 — дорога к озеру Севан
10:45–12:30 — прогулка у Севана и посещение Севанаванка
12:30–13:30 — свободное время для обеда
13:30–14:30 — переезд в Дилижан
14:30–15:20 — прогулка по Дилижану, остановка у памятника героям фильма «Мимино»
15:30–16:30 — монастырь Агарцин
16:30–18:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входные билеты, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
  • В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)
  • Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 12 лет€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
читать дальше

страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

