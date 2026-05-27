В поездке вы прочувствуете разные грани Армении — от горных пейзажей до духовного и гастрономического наследия. Увидите высокогорный Севан, зелёные леса Дилижана, древние монастыри и винодельни Иджевана. Поговорим об истории страны, её духовных традициях и современной жизни регионов, а по пути будем любоваться горными дорогами и пейзажами северной Армении.

8:30 — выезд из Еревана

Озеро Севан и монастырь Севанаванк (1–1,5 ч)

Вы посетите крупнейшее высокогорное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Подниметесь к монастырю Севанаванк и увидите одну из самых узнаваемых панорам Армении — бескрайнюю синеву воды и горные пейзажи.

Монастырь Агарцин (50–60 мин)

Маршрут приведёт нас в леса Дилижана к монастырю 10–13 веков среди густой зелени национального парка. Здесь особенно чувствуется сочетание природы и древней архитектуры.

В случае плохой погоды вместо Агарцина прогуляемся по старому Дилижану и улице Шарамбеяна с традиционными домами и ремесленными мастерскими.

Монастырь Гошаванк (40–50 мин)

Вы посетите монастырский комплекс 12 века, основанный учёным Мхитаром Гошем — автором первого армянского свода законов. Гошаванк известен своими хачкарами и живописными горными пейзажами.

Иджеванская винодельня (1–2 ч)

Завершим день на одной из ведущих виноделен Армении, основанной в 1951 году. Вас ждёт экскурсия по производству, знакомство с традициями армянского виноделия и дегустация местных вин (18+).

18:30–19:30 — возвращение в Ереван

