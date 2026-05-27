Северная Армения за один день: Севан, монастыри и винные традиции

Отправиться из Еревана к горному озеру, лесам Дилижана и древней истории
В поездке вы прочувствуете разные грани Армении — от горных пейзажей до духовного и гастрономического наследия. Увидите высокогорный Севан, зелёные леса Дилижана, древние монастыри и винодельни Иджевана.

Поговорим об истории страны, её духовных традициях и современной жизни регионов, а по пути будем любоваться горными дорогами и пейзажами северной Армении.
Описание экскурсии

8:30 — выезд из Еревана

Озеро Севан и монастырь Севанаванк (1–1,5 ч)

Вы посетите крупнейшее высокогорное озеро Кавказа на высоте около 1900 метров. Подниметесь к монастырю Севанаванк и увидите одну из самых узнаваемых панорам Армении — бескрайнюю синеву воды и горные пейзажи.

Монастырь Агарцин (50–60 мин)

Маршрут приведёт нас в леса Дилижана к монастырю 10–13 веков среди густой зелени национального парка. Здесь особенно чувствуется сочетание природы и древней архитектуры.

В случае плохой погоды вместо Агарцина прогуляемся по старому Дилижану и улице Шарамбеяна с традиционными домами и ремесленными мастерскими.

Монастырь Гошаванк (40–50 мин)

Вы посетите монастырский комплекс 12 века, основанный учёным Мхитаром Гошем — автором первого армянского свода законов. Гошаванк известен своими хачкарами и живописными горными пейзажами.

Иджеванская винодельня (1–2 ч)

Завершим день на одной из ведущих виноделен Армении, основанной в 1951 году. Вас ждёт экскурсия по производству, знакомство с традициями армянского виноделия и дегустация местных вин (18+).

18:30–19:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачиваются обед — по желанию, дегустация на винодельне Иджеван — 2000 драмов (€4,5) за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
проводим экскурсии по Армении и знаем, как сделать путешествие интересным, комфортным и запоминающимся. Нам важно, чтобы вы не просто посетили места, а почувствовали их: поняли историю, увидели детали, попробовали местную кухню и пообщались с людьми. Мы уделяем внимание каждому гостю и стараемся создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Будем рады познакомить вас с Арменией и показать её такой, какой мы её любим!

