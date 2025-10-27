A Anisia Спасибо большое за организацию такого чудесного путешествия! Море положительных эмоций! Огромное спасибо экскурсоводу Полине, очень много интересного, чудесная женщина! Большущее спасибо водителю Артаку, комфорт, забота! Берите индивидуальный тур, не пожалеете! Это того стоит, живем один раз)

И Илья Отличная экскурсия, водитель Ашот и гид Сона. Комфортный транспорт, аккуратное вождение, интересный рассказ гида и разнообразные локации.

А Анастасия Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно рассказывали про историю мест, где мы были, невероятно красивая природа. Большое спасибо нашему экскурсоводу Соне: очень комфортная в общении, посоветовала много классных мест в Ереване, в том числе очень вкусные рестораны (от местной кухни остались в восторге!). И отдельное большое спасибо нашему водителю Каро за его гостеприимство и доброту!

В Вера Ездили 07.09.25 с мамой на экскурсию с гидом- Викторией и водителем- Каро. Очень приятные люди! Виктория отвечала на все наши вопросы, интересно и по-доброму все рассказывала) На нашу просьбу остановиться и кое-что купить, не отказали🥺 Водитель вел аккуратно, всегда открывал нам двери и заботился о нас в поездке! Все понравилось, экскурсия интересная, насыщенная) Рекомендую!)

Е Елизавета читать дальше насыщенная и активная, но нас смогли удивить дополнительными развлечениями, которых не было в основной программе. Мы поплавали в Севане, пообедали местной рыбой на его берегу, покатались на ZipLine, и остались под очень приятным впечатлением от поездки!

Очень много эмоций! Отличная поездка, чтобы по-настоящему влюбиться в Армению! Прекрасная экскурсия! Гид Наира и водитель Каро - очень душевные и приятные люди! Всю поездку заботились о нашем комфорте, рассказывали много веселых и интересных историй. Сама по себе экскурсия очень

A Aleksey Экскурсия очень понравилась, водитель Каро, и гид Наира оказались очень коммуникабельными и дружелюбными людьми.

Сам план посещения мест грамотно построен, всем остался доволен.

Помимо стандартной программы отвезли на ZipLine, спасибо 👍👍👍

Если хотите взять тур на первые дни в Армении, то очень рекомендую конкретно этот.

О Ольга Экскурсия не плохая, но не профессиональная. Лучше брать туры от туристического агентства - это дешевле, интереснее и профессиональнее. Гид на экскурсии должен не только интересно рассказать, но и уметь решить все организационные вопросы- это и технические остановки, и правильная организация обеда, и пр мелочи, которые в профессиональных туристических агентствах уже наработаны и отточены.

Во-вторых, очень удобный сайт, поддержка в телеграме быстро отвечает.

В-третьих, конечно, гид Армине, которая покорила нашу группу. Таких интересных, разносторонних и заботливых людей ещё поискать нужно. Очень читать дальше увлекательно рассказывает, а как поет! Спасибо большое!

Из минусов: хотелось иметь возможность полностью оплатить экскурсию на сайте, чтобы не бегать по обменникам) Но это, как вы поняли, скорее не минус, а пожелание.

Спасибо большое за этот чудесный день, который я провела в Цахкадзоре, Дилижане и озере Севан.

Ещё добавлю, что водитель Андреас тоже замечательный. Очень доброжелательный человек и комфортный водитель.

Спасибо! Буду вас всем советовать.

Р Рита читать дальше индивидуально и с группой. К концу экскурсии было впечатление,что знаем друг друга давно, не хотелось расставаться. Также, огромная благодарность водителю Андреасу за профессионализм, за проявленное внимание и уважение группе на протяжении всей поездки. Обязательно, буду рекомендовать всем своим знакомым услуги вашей команды. Спасибо огромное, процветания вам!!! Экскурсия прошла на высшем уровне! Получили огромное удовольствие. Всё было прекрасно, но особенно впечатлил Дилижан своей красотой. Огромное спасибо гиду Армине. Вела экскурсию очень интересно, со всеми подробностями. Устраивала фотосессию

Я Яна За один день удалось увидеть Дилижан, монастыри, Севан, Цахкадзор, прокатиться по канатной дороге.

Большое спасибо гиду Элине и водителю Мелику, которые провели поездку интересно и комфортно. Все очень понравилось!

E Ekaterina Выражаю огромную благодарность очаровательному гиду Элине и водителю Мелику за прекраснейшую экскурсию! Получила море положительных эмоций и впечатлений!

Д Дмитрий Классная экскурсия, отличные виды, прекрасная Армения. Отдельно хочу поблагодарить гида Элину за энергию, крутое настроение и бесконечное количество историй, а также водителя Гургена за мягкую, плавную езду, не свойственную Кавказу:)

Были с сестрой первый раз в Армении. Элина всю экскурсию рассказывала читать дальше об этой удивительной стране. Локации, в которых побывали, никого не оставят равнодушным. Природа, история, люди, а главное, их отношение к своей стране, любовь и гордость к родной Армении, истории и традициям вызывают восхищение и уважение.

Замечательная и познавательная экскурсия. Очень рекомендую! Посетили данную экскурсию 2 мая. Гидом была Элина, очень милая, грамотная, интеллигентная, эрудированная молодая женщина, очень интересный и знающий рассказчик.