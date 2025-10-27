Цахкадзор привлекает туристов своим климатом и монастырем Кечарис XI века. В Дилижане можно прогуляться по мощёным улицам и посетить монастырь Агарцин. Севан предлагает захватывающие виды с полуострова и монастырь Севанаванк IX века.
Этот тур объединяет три уникальных места, каждое из которых раскрывает свою часть армянской культуры и природы. Путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о древней истории Армении
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Посещение трёх курортов за один день
- 🏰 Древние монастыри и архитектура
- 🚠 Канатная дорога в Цахкадзоре
- 🌊 Виды на озеро Севан
- 🌄 Живописные горные пейзажи
Что можно увидеть
- Кечарис
- Агарцин
- Севанаванк
Описание экскурсииУникальные достопримечательности Армении: Цахкадзор, Дилижан и Севан Цахкадзор — самый известный климатический курорт Армении, расположенный на высоте 2000 метров, где вы узнаете историю этого места и его знаменитый монастырский ансамбль Кечарис XI века, а также прокатитесь по канатной дороге на горе Тегенис с панорамными видами. Дилижан — живописный город, окружённый горами, где вы сможете прогуляться по мощёным улицам, увидеть старинные дома с резными балконами и посетить монастырь Агарцин. Севан — одно из самых больших озёр Кавказа, расположенное на высоте 1900 метров, где вы подниметесь на полуостров для великолепного вида и посетите монастырь Севанаванк, построенный в IX веке, а также познакомитесь с красивыми хачкарами Армении.
По пятницам в 9:00, 9:30, 10:00;По субботам в 9:00, 9:30, 10:00;по воскресеньям в 9:00, 9:30, 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цахкадзор
- Монастырь Кечарис
- Канатная дорога Цахкадзора
- Дилижан
- Старый Дилижан
- Улица Шарамбеяна
- Комплекс Туффенкяна
- Монастырь Агарцин
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Машины с кондиционером
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу - 3, 000 драмов ($ 7)
- Обед
Место начала и завершения?
Ереван, улица Вазгена Саргсяна 26/3
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 9:00, 9:30, 10:00;По субботам в 9:00, 9:30, 10:00;по воскресеньям в 9:00, 9:30, 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anisia
27 окт 2025
Спасибо большое за организацию такого чудесного путешествия! Море положительных эмоций! Огромное спасибо экскурсоводу Полине, очень много интересного, чудесная женщина! Большущее спасибо водителю Артаку, комфорт, забота! Берите индивидуальный тур, не пожалеете! Это того стоит, живем один раз)
И
Илья
28 сен 2025
Отличная экскурсия, водитель Ашот и гид Сона. Комфортный транспорт, аккуратное вождение, интересный рассказ гида и разнообразные локации.
А
Анастасия
28 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно рассказывали про историю мест, где мы были, невероятно красивая природа. Большое спасибо нашему экскурсоводу Соне: очень комфортная в общении, посоветовала много классных мест в Ереване, в том числе очень вкусные рестораны (от местной кухни остались в восторге!). И отдельное большое спасибо нашему водителю Каро за его гостеприимство и доброту!
В
Вера
7 сен 2025
Ездили 07.09.25 с мамой на экскурсию с гидом- Викторией и водителем- Каро. Очень приятные люди! Виктория отвечала на все наши вопросы, интересно и по-доброму все рассказывала) На нашу просьбу остановиться и кое-что купить, не отказали🥺 Водитель вел аккуратно, всегда открывал нам двери и заботился о нас в поездке! Все понравилось, экскурсия интересная, насыщенная) Рекомендую!)
Е
Елизавета
26 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Гид Наира и водитель Каро - очень душевные и приятные люди! Всю поездку заботились о нашем комфорте, рассказывали много веселых и интересных историй. Сама по себе экскурсия очень
A
Aleksey
26 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, водитель Каро, и гид Наира оказались очень коммуникабельными и дружелюбными людьми.
О
Ольга
6 июл 2025
Экскурсия не плохая, но не профессиональная. Лучше брать туры от туристического агентства - это дешевле, интереснее и профессиональнее. Гид на экскурсии должен не только интересно рассказать, но и уметь решить все организационные вопросы- это и технические остановки, и правильная организация обеда, и пр мелочи, которые в профессиональных туристических агентствах уже наработаны и отточены.
Z
ZHUZHANNA
23 июн 2025
Во-первых, спасибо, что подождали меня♥️
Во-вторых, очень удобный сайт, поддержка в телеграме быстро отвечает.
В-третьих, конечно, гид Армине, которая покорила нашу группу. Таких интересных, разносторонних и заботливых людей ещё поискать нужно. Очень
Р
Рита
22 июн 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне! Получили огромное удовольствие. Всё было прекрасно, но особенно впечатлил Дилижан своей красотой. Огромное спасибо гиду Армине. Вела экскурсию очень интересно, со всеми подробностями. Устраивала фотосессию
В
Виталий
14 июн 2025
Я
Яна
8 июн 2025
За один день удалось увидеть Дилижан, монастыри, Севан, Цахкадзор, прокатиться по канатной дороге.
E
Ekaterina
8 июн 2025
Выражаю огромную благодарность очаровательному гиду Элине и водителю Мелику за прекраснейшую экскурсию! Получила море положительных эмоций и впечатлений!
Д
Дмитрий
18 мая 2025
Классная экскурсия, отличные виды, прекрасная Армения. Отдельно хочу поблагодарить гида Элину за энергию, крутое настроение и бесконечное количество историй, а также водителя Гургена за мягкую, плавную езду, не свойственную Кавказу:)
О
Олеся
14 мая 2025
Посетили данную экскурсию 2 мая. Гидом была Элина, очень милая, грамотная, интеллигентная, эрудированная молодая женщина, очень интересный и знающий рассказчик.
П
Прохор
14 мая 2025
