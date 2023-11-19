Приглашаю вас прогуляться по колоритному городу Армении — Гюмри. Здесь уникальная атмосфера, пропитанная особой культурой и аутентичной архитектурой.
Мы пройдемся по улицам Старого города, увидим знаковые места, узнаем, чем выделяется юмор гюмрийцев, и послушаем истории и легенды.
Мы пройдемся по улицам Старого города, увидим знаковые места, узнаем, чем выделяется юмор гюмрийцев, и послушаем истории и легенды.
Ближайшие даты:
19
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20
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Черная крепость
- Холм чести
- Площадь Вардананц
- Церковь святой Богоматери (Церковь Семи ран)
- Здание «Доброе утро»
- Баня Костановых
- Вилла «Карс»
- Церковь святого Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В течение тура мы погуляем по Старому городу и хорошо сохранившемуся центру, построенному в основном во второй половине 19-ого века. Познакомимся с уникальной культурой юмора и хвастовства и причинами их возникновения. Гюмри — город смеха и уникальной архитектуры Мы посетим Черную крепость — здание, тесно связывающее историю Гюмри со второй половины 19-ого века с Российской Империей и СССР. Сегодня это красивый концертный зал. Затем побываем на Холме чести — здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах. На площади Вардананц восхитимся архитектурой Семистрельной церкви или церкви Семи ран. Так гюмрийцы называют церковь святой Богоматери, где находится Семистрельная икона, по преданию написанная евангелистом Лукой. Увидим здание «Доброе утро». Прозвали его так из-за орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем. Дойдем до бани Костановых. Она представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры. Когда-то поход в баню был своеобразным поводом похвастаться — расскажем, как так вышло. Найдем единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн (ар-нуво в западной классификации) — виллу «Карс». Пройдемся пешеходной улице, первой в СССР и одной из первых в Европе. Узнаем, почему церковь святого Спасителя — символ гюмрийского бахвальства.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Площадь Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Наденьте удобную одежду и обувь для прогулок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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