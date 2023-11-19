Описание

В течение тура мы погуляем по Старому городу и хорошо сохранившемуся центру, построенному в основном во второй половине 19-ого века. Познакомимся с уникальной культурой юмора и хвастовства и причинами их возникновения. Гюмри — город смеха и уникальной архитектуры Мы посетим Черную крепость — здание, тесно связывающее историю Гюмри со второй половины 19-ого века с Российской Империей и СССР. Сегодня это красивый концертный зал. Затем побываем на Холме чести — здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах. На площади Вардананц восхитимся архитектурой Семистрельной церкви или церкви Семи ран. Так гюмрийцы называют церковь святой Богоматери, где находится Семистрельная икона, по преданию написанная евангелистом Лукой. Увидим здание «Доброе утро». Прозвали его так из-за орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем. Дойдем до бани Костановых. Она представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры. Когда-то поход в баню был своеобразным поводом похвастаться — расскажем, как так вышло. Найдем единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн (ар-нуво в западной классификации) — виллу «Карс». Пройдемся пешеходной улице, первой в СССР и одной из первых в Европе. Узнаем, почему церковь святого Спасителя — символ гюмрийского бахвальства.