Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Этот тур специально для гостей, которые приехали в Армению на короткий период и хотят посетить за один день основные достопримечательности.

Нас ждет насыщенная программа, которая покажет вам величественные монастыри, настоящий храм языческого бога Митры, а также удивительные базальтовые скалы, своим видом напоминающее церковный музыкальный инструмент — орган.
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
билет до 3 человек без гида)$175
билет до 3 человек (с гидом)$247
билет до 7 человек (без гида)$250
билет до 6 человек (с гидом)$355

Что вас ожидает:

  • Арка Егише Чаренца
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония Камней
  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк

Описание

Языческий памятник и «храм» Арарату Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом. Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего». Симфония скал Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО. Монастыри Армении Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. Расположенный в 120 км. от Еревана, он привлекает туристов церквями 13 века на фоне неземных пейзажей — отвесных красных скал ущелья реки Арпа в поселке Джермук.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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