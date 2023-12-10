Этот тур специально для гостей, которые приехали в Армению на короткий период и хотят посетить за один день основные достопримечательности.
Нас ждет насыщенная программа, которая покажет вам величественные монастыри, настоящий храм языческого бога Митры, а также удивительные базальтовые скалы, своим видом напоминающее церковный музыкальный инструмент — орган.
Нас ждет насыщенная программа, которая покажет вам величественные монастыри, настоящий храм языческого бога Митры, а также удивительные базальтовые скалы, своим видом напоминающее церковный музыкальный инструмент — орган.
Ближайшие даты:
10
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11
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12
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|билет до 3 человек без гида)
|$175
|билет до 3 человек (с гидом)
|$247
|билет до 7 человек (без гида)
|$250
|билет до 6 человек (с гидом)
|$355
Что вас ожидает:
- Арка Егише Чаренца
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
Описание
Языческий памятник и «храм» Арарату Арка Чаренца была сооружена в 1957 году — в год 60-летия со дня рождения великого армянского поэта Егише Чаренца. Архитектором является Рафаэль Исраелян. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Сквозь арку действительно открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом. Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Он был построен в I веке н. э. армянским царем Трдатом I, посвященный Богу Солнца Митре. В результате сильного землетрясения 1679 года храм был почти полностью разрушен. Реставрационные работы начались в 1966 году и длились почти 10 лет. Сегодня вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца, а также царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью — «Работали, не получив ничего». Симфония скал Ущелье Симфония камней — это базальтовые скалы в форме прямых труб и высотой около 100 м. Такие скалы образуются при резком застывании лавы: такая форма оказывается энергетически выгодной. Ущелье получило свое название из-за удивительного сходства с церковным органом. Особенно много таких скал в ущелье реки Азат, которое внесено в список объектов ЮНЕСКО. Монастыри Армении Своим великолепием вас удивит частично высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 12-13 века, включенный в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Монастырь Гегард находится в районе Котайк, в 9 км. от Гарни. Его старое название — Айриванк («пещерный монастырь»), затем его переименовали в Гегард («копье»), которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. Расположенный в 120 км. от Еревана, он привлекает туристов церквями 13 века на фоне неземных пейзажей — отвесных красных скал ущелья реки Арпа в поселке Джермук.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида(при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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